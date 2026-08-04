El proyecto Isla V de la Diputación de Cáceres logra índices de inserción laboral de hasta el 100%

Actividad formativa de Isla V de la Diputación de Cáceres. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto ISLA V de la Diputación de Cáceres ha alcanzado el 100% de inserción laboral en el itinerario de Transporte Sanitario, en el que las diez personas que lo terminaron fueron contratadas en la empresa donde realizaron las prácticas.

Este es el mejor dato de los nueve itinerarios finalizados hasta ahora, cuyos primeros resultados evaluados registran contrataciones en las cuatro semanas siguientes a la formación, lo que confirma "la conexión entre la capacitación especializada y lo que demanda el tejido empresarial de la provincia", señala la institución provincial en una nota de prensa.

Los nueve itinerarios completados se han impartido en distintos municipios de la provincia de Cáceres y se han especializado en sectores con demanda de profesionales, como atención sociosanitaria, cocina, transporte sanitario, seguridad privada, informática y habilitación para la docencia.

El mejor resultado corresponde al itinerario de Transporte Sanitario, dirigido a participantes de la comarca Tajo-Salor-Almonte. Las diez personas que finalizaron la acción formativa fueron contratadas por la misma empresa donde realizaron las prácticas, con una inserción del 100%.

A su vez, el itinerario de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales se impartió en cuatro municipios, con diferentes resultados. Así, Moraleja registró el porcentaje más alto, con un 87%, seguida de Guijo de Granadilla con un 58 %; Jarandilla de la Vera, con un 50 %; y Alcuéscar, con un 33 %. Próximamente se abrirán nuevas convocatorias de este itinerario en otras localidades, avanza la diputación provincial.

Los cursos de Cocina, impartido en Trujillo, y de Habilitación para la Docencia, alcanzaron ambos un 33 % de inserción a las cuatro semanas.

Tras la formación y las prácticas en empresas, varias personas se incorporaron al mercado laboral en pocas semanas. "Llevaba bastante tiempo en paro y gracias al curso de Atención Sociosanitaria actualmente estoy trabajando en la residencia de Torre de Don Miguel", cuenta María de los Ángeles García, de Casillas de Coria.

En el curso de Técnico de Transporte Sanitario, el alumnado destaca prácticas y la salida directa a un sector que busca profesionales. "Estaba desempleado y gracias a este curso no solo descubrí una verdadera vocación profesional, sino que además salí directamente con trabajo al terminar", explica David Díaz, del Casar de Cáceres.

MODELO INTEGRADO CON LAS EMPRESAS

Las contrataciones llegan, en buena parte, de las propias empresas que acogen las prácticas. El proyecto trabaja con el tejido productivo de cada comarca y muchas de esas empresas acaban incorporando al alumnado que ha pasado pos sus instalaciones, subraya la diputación cacereña.

Isla V no termina en el aula, ya acompaña a cada participante durante la búsqueda de empleo y facilita el contacto directo entre las empresas y las personas candidatas.

Los datos publicados corresponden solo a los itinerarios que ya han superado el seguimiento de cuatro semanas posterior a la formación, de modo que aún está pendiente de evaluación el de Sistemas Microinformáticos que finalizó en último lugar.

El itinerario de Vigilancia, Seguridad Privada y Protección de Personas y Explosivos es un caso aparte, pues su inserción laboral depende de la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), imprescindible para ejercer la profesión. Aun así, un 33 % del alumnado encontró trabajo en otras áreas dentro de esas cuatro semanas posteriores.

NUEVAS ACCIONES FORMATIVAS

La Diputación de Cáceres continúa con Isla V, un proyecto cofinanciado al 85% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el contexto del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (ÉFESO), del periodo de programación 2021-2027

En las próximas semanas está previsto que se abra el plazo de inscripción para nuevas acciones formativas: Auxiliar de Almacén con manejo de carretillas, en el Valle del Jerte, Campo Arañuelo y Tajo-Salor-Almonte (280 horas); Operaciones Básicas de Cocina y Corte de Jamón, en Sierra de Montánchez y Tamuja (430 horas); Servicios Auxiliares de Peluquería y Cuidados Estéticos (445 horas) y Comercio Electrónico y Dropshipping (330 horas), ambas en el Valle del Alagón; y Panadería y Repostería Artesanal, en Trasierra-Tierras de Granadilla (260 horas).