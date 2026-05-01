Un recital poético inaugura este lunes las jornadas de literatura 'Con L de Cáceres'

Poetas que inauguran este lunes las jornadas literarias 'Con L de Cáceres' - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 1 May. (EUROPA PRESS) -

Un recital poético da comienzo este lunes, 4 de mayo, a la programación de la segunda edición de 'Con L de Cáceres', el programa de actividades en torno a la literatura que complementa a las tradicionales galas de Premios literarios que la Diputación de Cáceres celebra anualmente en las ciudades de Coria y Cáceres.

Poesía, música y teatro serán los protagonistas de la primera jornada bajo la propuesta 'Escena Poesía', un recital poético que tendrá lugar en el Gran Teatro de Cáceres, a las 20,30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

Las autoras Irene Sánchez Carrón y Sandra Benito Fernández tomarán el escenario, acompañadas de la música de Anda Jaleo Quartet y la dirección escénica de Isidro Timón. Todo ello con la coordinación literaria y presentación de Miguel Ángel Lama.

SOBRE LAS POETAS

Irene Sánchez Carrón (Navaconcejo, 1967) es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Extremadura (UEx) y doctora en Filología Hispánica por la UNED. Es autora de los libros de poesía Porque no somos dioses, Escenas principales de un actor secundario (premio Adonais), Atracciones de feria y Ningún mensaje nuevo (premio Antonio Machado).

Los dos primeros fueron reeditados bajo el título El escondite por la Editora Regional de Extremadura. Micrografías, su último trabajo, fue premio Emilio Alarcos en 2017.

Además, es Máster de Español para Extranjeros por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Fue profesora de Español en Londres y en la actualidad imparte clases de Inglés en el I.E.S. Norba Caesarina de Cáceres y en el Centro Universitario de Plasencia.

Por otra parte, Sandra Benito Fernández (Plasencia, 1992) es graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Extremadura (UEx) y ejerce como profesora de lengua castellana y literatura.

En 2020 publicó su primer poemario, Ciudad abierta, en la Editora Regional de Extremadura. Ha sido incluida en antologías tales como La materia cambiante (ERE, 2019), Letras para Crecer (Norbanoba, 2019) y Soplo de vida (Ojos de Sol, 2021). Asimismo, sus poemas han sido recogidos en revistas como Turia, Suroeste, Versión Original y Heterónima. En 2022 se publicó su segundo poemario, Víspera de la luz, en RIL.