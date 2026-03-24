La XX Feria Ibérica del Queso de Cabra de Acehúche se celebra este fin de semana con 21 queserías de todo el país

La vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, junto al alcalde de Acehúche y empresarios del municipio en la presentación de la XX Feria del Queso de Cabra - EUROPA PRESS

CÁCERES, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Acehúche celebra este fin de semana la vigésima edición de su Feria Ibérica del Queso de Cabra con concursos, catas, cocina en vivo o conciertos, y con la participación de 23 expositores, 21 de ellas queserías de varias Comunidades Autónomas y Portugal.

La cita, que espera una gran afluencia de público, es uno de los eventos tractores de la comarca y referencia en el posicionamiento de productos agropecuarios de calidad con la DOP Queso de Acehúche.

La vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha participado en la rueda de prensa de presentación a medios de la programación de esta feria que tendrá lugar los días 28 y 29 de marzo en esa localidad, en la que ha dicho que es "una herramienta de desarrollo económico en cuanto a la capacidad de traer visitantes y de dinamizar y generar oportunidades en el medio rural".

"Sabemos que desde el Ayuntamiento y las asociaciones locales se ha hecho un trabajo incansable a lo largo de todos estos años para llegar a ser competitivos, y la Diputación tiene que estar ahí, apostando por la industria tradicional y el trabajo artesano", ha apuntado, recordando que la institución provincial apoya a este evento con una inversión de 25.000 euros.

Gutiérrez ha estado acompañada del alcalde de la localidad, Benito Arias; el presidente de la DOP Queso de Acehúche, Antonio Jiménez, y de la teniente de Alcalde, María Luisa Bello.

En su intervención el alcalde ha desgranado el programa de la feria, que comenzará el sábado a las 11,00 horas, contará con 23 expositores --21 queserías y 2 empresas locales de embutidos--. Entre las queserías, se encuentran productores acehucheños, y otros que llegan desde las provincias de Huelva, Sevilla, Badajoz, Guipuzcoa, Toledo y, también, del vecino Portugal.

"El buen tiempo hace que seamos optimistas con la afluencia de personas a este evento, ya que el año pasado se vendieron 45.000 tickets a pesar del mal tiempo", ha apuntado.

CONCURSOS Y CONCIERTOS

En cuento a las actividades, el programa previsto incluye la vigésima edición del Concurso Ibérico de Queso de Cabra y la primera entrega de un concurso dedicado específicamente a reconocer al mejor producto DOP Queso de Acehúche.

Junto a ello, están programadas catas comentadas; muestras de cocina en vivo a cargo de los cocineros Pablo Sobrino de Metamorfosis (Valdencín) y Carlos Carrasco de A Velha Fábrica (Valverde del Fresno); talleres de elaboración de queso dirigido a los más pequeños; o música, con los conciertos de David de María, el sábado, a las 16,00 horas, y de El Gato con Jotas, el domingo a las 15,30 horas.

Además, el Centro de Interpretación del Queso de Cabra y de las Carantoñas permanecerá abierto los dos días para que las personas que visiten Acehúche conozcan más sobre el proceso de elaboración tradicional del queso y sobre su Fiesta de Interés Turístico Nacional.

RELEVO GENERACIONAL

"Sin quitar un ápice de la ilusión que nos supone la organización de esta feria - ha indicado el alcalde de Acehúche - quiero reivindicar aquí un problema grande que tiene ahora mismo el queso de cabra. Las Administraciones deben apoyar más el relevo generacional en el sector ganadero, sobre todo en el sector caprino".

Arias ha indicado que "nos estamos quedando sin cabras y, por lo tanto, nos estamos quedando sin leche, con el impacto tan negativo que ello causa". "Por todo ello, creo que es urgente tomar medidas de ello depende el desarrollo de nuestros pueblos y la ilusión que tengan nuestros vecinos y vecinas para seguir emprendiendo en el medio rural y, por lo tanto, fijar población", ha apuntado.

En la misma línea, el presidente de la DOP, Antonio Jiménez, ha explicado los problemas a los que se están enfrentando ganaderos y productores, resultando en una caída en la elaboración de queso de 7.000 piezas en 2025, cuando se vendieron unos 37.000 quesos.

A pesar de ello, Jiménez ha destacado que eventos como la Feria del Queso de Acehúche son importantes para dar visibilidad al producto, sobre todo fuera de la provincia, y espera que la situación en general pueda estabilizarse y mejorar las cifras del año pasado.

Actualmente hay inscritas en la DOP un total de seis queserías, tres de ellas ubicadas en la localidad y las otras tres en Casar de Cáceres. También forman parte de este sello de calidad un centro de recogida de leche y unas 6 ganadería de caprino que ofrecen la materia prima del queso.