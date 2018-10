La compañía 'Azar Teatro' representará el espectáculo 'Solitos' el viernes en Don Benito y el sábado en Alburquerque

Actualizado 31/03/2008 16:23:31 CET

MÉRIDA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía 'Azar Teatro' representará el espectáculo 'Solitos' el próximo viernes en el Teatro Imperial de Don Benito a las 22.00 horas, y al día siguiente, sábado, en la Casa de la Cultura 'Luis Landero' de Alburquerque, a las 21.00 horas.

Con el humor y la profundidad como base del proyecto y con la ausencia de palabras como punto de partida y no como meta, se conforma el espíritu de un trabajo que indaga en la esencia de la expresión, en la concreción del gesto y la economía expresiva.

El proyecto parte de la premisa de utilizar las palabras sólo en el caso de no poder expresar de otra forma una situación o un estado de ánimo, y al mismo tiempo no contentarse con una historia banal, no contar una simple anécdota, no crear una sucesión de gags, sino crear una dramaturgia con suficientes puntos de interés y con personajes completos que expresan sus emociones, que llevan encima el peso de su pasado, que poseen anhelos, que viven realidades incómodas y que ven incierto su futuro, informó la organización en una nota.