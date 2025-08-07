El 112 amplía a este viernes la alerta naranja por altas temperaturas en varias zonas de Extremadura

Archivo - Una mujer se refresca en una fuente. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura extenderá el nivel de alerta naranja por altas temperaturas a mañana viernes, 8 de agosto, desde las 13,00 hasta las 21,00 horas en las Vegas del Guadiana y La Siberia en la provincia de Badajoz, y en la zona del Tajo y Alagón en la provincia cacereña, donde podrán alcanzarse los 40 grados centígrados.

Asimismo, este nivel de alerta se activará, en la misma franja horaria, también en las comarcas de Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres, donde los termómetros llegarán a los 39 grados.

En riesgo amarillo se situarán, por su parte, las zonas de Barros y Serena y la Meseta cacereña, donde se alcanzarán los 39 grados, y en el Norte de Cáceres, con 38, donde además se activarán avisos por tormentas entre las 16,00 y las 22,00 horas.

Ante esta situación, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.

Por su parte, se aconseja a la ciudadanía evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados. Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

De igual modo, prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación, y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.