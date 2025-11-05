El 112 de Extremadura activa también la alerta amarilla por vientos en la región por rachas de 70 kilómetros por hora

Archivo - Un hombre con paraguas trata de refugiarse del viento y de la lluvia. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura mantiene la alerta amarilla por vientos en la Comunidad Autónoma hasta las 17,00 horas de este miércoles, tras haberla activado a las 11,00, y que se suman a las que se encuentran en vigor en toda la región por lluvias y tormentas.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los vientos, de componente sur, pueden alcanzar rachas máximas de 70 kilómetros por hora.

Además, el 112 Extremadura ha activado la alerta naranja por lluvias, desde las 10,00 hasta las 22,00 horas, en las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz; y en las zonas del Tajo y Alagón, Meseta cacereña, y norte de la de Cáceres. El resto de la comunidad se mantiene tambien en alerta amarilla por lluvias y tormentas, a las que ahora se suma igualmente el viento.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la precipitación acumulada en una hora alcanzará los 30 litros por metro cuadrado.

El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que se mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus ayuntamientos para que revisen y presten especial atención a andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo en su caso el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.

A la ciudadanía se le aconseja guardar objetos que puedan ser desplazados por el viento como toldos, tiestos, etc, y evitar protegerse en muros, tapias o árboles.

En caso de tener que circular por carretera, hacerlo prestando atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen y al pasar por túneles o viaductos, hacerlo con precaución. Asimismo, en caso de urgencia contactar con el 112 Extremadura.