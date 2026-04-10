El 112 Extremadura amplía la alerta amarilla por tormentas a la zona de las Vegas del Guadiana y a La Meseta cacereña

Mapa de alerta amarilla por tormentas en Extremadura este viernes, 10 de abril. - AEMET

MÉRIDA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha ampliado la alerta amarilla por tormentas a la zona de las Vegas del Guadiana en la provincia de Badajoz, y a La Meseta cacereña en la de Cáceres, hasta las 21,00 horas de este viernes.

Asimismo, se mantiene el nivel amarillo de alerta por tormentas en La Siberia extremeña en la provincia de Badajoz, y en las comarcas de Villuercas y Montánchez en la de Cáceres, también hasta las 21,00 horas de este viernes.

Según las previsiones, estas tormentas pueden producir rachas de viento fuertes o muy fuertes, de ahí que se solicite que se extreme la precaución, indica la Junta en una nota de prensa.