El 112 de Extremadura amplía a toda la comunidad la alerta por lluvias y tormentas este sábado

Avisos por lluvias y tormentas en Extremadura. - AEMET

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 112 de Extremadura ha activado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en toda la comunidad autónoma para este sábado, 17 de octubre.

De acuerdo con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, los avisos se activarán, en primer lugar, en el Norte de Cáceres, a las 6,00 horas, y permanecerán hasta las 20,00 horas, por lluvias que pueden acumular 15 litros por metro cuadrado en menos de una hora y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo.

Más tarde, a las 12,00 horas, la alerta llegará al resto de la comunidad autónoma, hasta las 00,00 horas, también por lluvias que pueden acumular 15 litros por metro cuadrado en menos de una hora y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo.