El 112 Extremadura gestiona 30 incidentes por la borrasca Claudia, entre ellos el corte de la CC-224 y caídas de árboles

MÉRIDA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha recibido un total de 1.462 llamadas y ha gestionado 303 incidentes, de los cuales al menos un 10 por ciento están relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos relacionados con la borrasca Claudia, ocurridos este jueves 13 de noviembre hasta las 19,30 horas.

Así, en este día, el 112 Extremadura ha gestionado un total de 30 incidentes relacionados con la borrasca Claudia a su paso por la región, de los que 17 se han producido en la provincia de Badajoz y 13 en la de Cáceres.

Los incidentes registrados relacionados con la borrasca han consistido preferentemente en caídas de árboles y ramas en calzadas.

Asimismo, se ha cortado la carretera CC-224, (Puerto de Honduras), entre Hervás y Cabezuela del Valle, a causa de las lluvias, informa en nota de prensa la Junta.

Con ello, el 112 Extremadura se recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de emergencia, ponerse en contacto con el 112.