Unas 12.000 personas y 1.000 caballos con sus jinetes participarán en 'La Encamisá' de Navalvillar de Pela

BADAJOZ, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unas 12.000 personas y unos 1.000 caballos con sus jinetes participarán el próximo día 16 de enero en 'La Encamisá' de la localidad pacense de Navalvillar de Pela, Fiesta de Interés Turístico Regional que contará en esta ocasión con Paula Baviano como tamborilera.

En honor a San Antón Abad, patrón de la localidad, el origen de esta fiesta se remonta a la Edad Media cuando, según la leyenda, un ejército árabe tenía intención de invadir el pueblo.

Los peleños estaban en inferioridad, pero utilizaron el ingenio y les hicieron creer que contaban con una férrea defensa, para lo cual encendieron hogueras y cabalgaron haciendo sonar tambores, cencerros y campanillas, además de ataviarse con amplias camisas blancas y gorros puntiagudos para parecer gigantes. Así, los árabes huyeron creyendo que había un ejército numeroso.

Estos hechos se conmemoran cada año en una fiesta que arranca a las 19,55 horas con el pregón y a las 20,00 horas con la celebración en sí, que se prolonga durante unas tres horas, el tiempo que tardan la bandera y el tambor en dar tres vueltas al recorrido de la carrera, además de 21 puntos de hogueras con retamas y leña, esta última recogida por la mañana en un acto que cada vez es más multitudinario.

La diputada de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la Diputación de Badajoz, Ana Belén Valls, y el alcalde de Navalvillar, Francisco Javier Fernández, han presentado 'La Encamisá', junto al mayordomo de la Asociación de Cofrades de San Antonio Abad, Juan Carlos Masa, y Paula Baviano, elegida por unanimidad tras una audición a ciegas y que muestra su "ilusión" y el "orgullo" que le supone ser tamborilera, lo que implica anunciar la fiesta del 6 al 15 de enero haciendo el tradicional recorrido de la carrera tocando el tambor a las 8,00 y 17,00 horas.

