Los 138 bomberos forestales que ocupan las nuevas plazas anuales se incorporarán 19 de enero tras firmar los contratos

MÉRIDA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los 138 bomberos forestales que ocuparán las nuevas plazas creadas por la Junta de Extremadura para que trabajen todo el año en vez de seis meses como hasta ahora están firmando sus contratos esta semana, tras lo que se incorporarán el próximo 19 de enero.

En concreto, los primeros contratos se firmaron este pasado miércoles y continuarán este jueves y viernes, en dos sedes, como son las oficinas de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural en Mérida y el Centro Operativo Regional en Cáceres.

Según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa, en el primer día rubricaron sus nuevos contratos 52 bomberos forestales, y entre jueves y viernes lo harán todos los demás, a excepción de los nueve trabajadores laborales fijos que se adjudicaron las plazas por adscripción provisional y que se incorporaron a sus nuevos puestos el pasado 15 de diciembre.

Esas nuevas adjudicaciones generaron nueve vacantes que también se han cubierto y cuyos contratos también se están formalizando esta semana, señala el Ejecutivo regional.

Quienes están rubricando ahora sus contratos pasarán los exámenes médicos en los próximos días y se incorporarán a sus puestos el 19 de enero, en bases repartidas por toda la comunidad autónoma.

LA PLANTILLA ALCANZA LOS 994 EFECTIVOS

La incorporación de estos 138 bomberos forestales elevará la plantilla del Plan Infoex de los 856 trabajadores actuales hasta 994, y permitirá que "por primera vez en su historia, el dispositivo extremeño contra el fuego en el monte cuente con el mismo personal para prevención que para extinción".

Recuerda el Ejecutivo regional que desde el año 2016, las 138 plazas se venían ocupando solo del 1 de junio al 30 de noviembre, coincidiendo en su mayor parte con la época de peligro alto de incendios forestales, que habitualmente se desarrolla del 1 de junio al 15 de octubre, si bien este año se prorrogó 11 días más porque así lo aconsejó la previsión meteorológica.

Avanza que el dispositivo "seguirá creciendo en recursos humanos, ya que entre este año y el próximo se añadirán 85 plazas más, que cubrirán seis nuevos retenes", de los que tres de ellos estarán en localidades donde ahora hay uno y que pasarán a tener dos (Cáceres, Plasencia y Don Benito) y otros tres en municipios donde no los hay (Coria, Zafra y Trujillo).

Estas novedades están recogidas en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Plan Infoex, pendiente desde el año 2018 y aprobado el pasado junio con el apoyo de todos los sindicatos implicados, señala la Junta.

Por su parte, apunta que en el ámbito de los recursos materiales, el Plan Infoex recibió en el último trimestre del año pasado 41 nuevos vehículos (once tipo pick-up, ocho camiones autobomba, siete bulldozers, tres tractores y por último, seis plataformas y seis cabezas tractoras que unidas conforman seis góndolas), y en noviembre del año 2004, la flota creció con otros 45 vehículos todoterreno.