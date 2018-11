La 21 edición del FanCineGay comienza su andadura con la proyección de 15 largometrajes y 21 cortos

Publicado 04/11/2018 11:58:19 CET

CÁCERES, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias ha asistido a la inauguración de la 21 edición del Festival Internacional de Cine LGBT de Extremadura que ha tenido lugar en el Teatro Maltravieso Capitol de Cáceres.

Al acto también han asistido, entre otros, el presidente y la responsable del Área de Familias de la Fundación Triángulo, José María Núñez y Silvia Tostado y el director del festival, Pablo Cantero.

El Festival Internacional de Cine LGBT de Extremadura, promovido por la Fundación Triángulo con la colaboración de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Badajoz, "refuerza su compromiso con la región, reivindicando y promoviendo la diversidad y los derechos humanos LGBT" a través del cine hasta en un total de veintisiete municipios, dos más que en la edición pasada, ampliando de esta forma su presencia en las dos provincias y "apostando" por llevar el cine LGBT a las zonas rurales.

Este año estarán entre las sedes oficiales Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Almendralejo, Arroyo de la Luz, Cabeza del Buey, Coria, Don Benito, Herrera del Duque, Hervás, Jaraíz de la Vera, Miajadas, Moraleja, Navalmoral de la Mata, Trujillo, Villanueva de la Serena y Zafra.

Además, dentro del habitual Circuito Joven y gracias a la colaboración del Instituto de la Juventud de Extremadura, los Ciclos de Cortometrajes del 21 Fancinegay llegarán a los Espacios de Creación Joven de Alburquerque, Almendralejo, Arroyo de la Luz, Castuera, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Herrera del Duque, Hervás, Jerez de los Caballeros, Llerena, Montehermoso, Montijo, Moraleja, Navalmoral de la Mata, Olivenza, Villafranca de los Barros, Villanueva de la Serena y Zafra, así como a las Factorías Joven de Badajoz, Mérida, Plasencia.

Un total de 15 largometrajes LGBT nacionales e internacionales configurarán la parrilla junto a los 21 cortometrajes seleccionados por el Jurado Joven, indica la Junta en una nota de prensa.

La tradicional Gala de Clausura se celebrará el sábado 10 de noviembre a partir de las 22,00 horas en el Palacio de Congresos 'Manuel Rojas' de Badajoz, donde se hará entrega de los Premios del 21 FanCineGay al Mejor Cortometraje de la edición y a diversas personalidades de la cultura y el cine LGBT.

La gala dirigida por Javier Herrera, contará con las actuaciones del bailarín Carlos Rodas junto a los alumnos que formen parte del Workshop de Danza Contemporánea Cuerpo Fluído que se celebrará a lo largo de la semana del festival.

PROGRAMACIÓN

La programación de la vigésimo primera edición del festival estará compuesta por 15 largometrajes nacionales e internacionales, de los cuales 13 se proyectarán por primera vez en la región. La más esperada 'Girl', de Lukas Dhont, ganadora de la Palma Queer 2018 del Festival de Cine de Cannes y del Premio Sebastiane 2018 del Festival de Cine Internacional de San Sebastián, que narra la historia de Lara, una adolescente trans que sueña con ser bailarina.

Por su parte, la ganadora del Premio Sebastiane Latino 2018, 'Las herederas', de Marcelo Martinessi, también estará presente en el festival junto a otros como Rafiki, de Wanuri Kahiu, primera película keniata en participar en el Festival de Cine de Cannes.

En la programación del festival también habrá hueco para el cine en portugués, concreta-mente para la brasileña 'Hard paint' (Tinta Bruta) de Filipe Matzembacher y Marcio Reolon, y la portuguesa 'Al Berto' de Vicente Alves do Ó.

Por otro lado, la exitosa 'Carmen y Lola' de Arantxa Echevarría, nominada a la Palma Queer 2018 del Festival de Cine de Cannes, llegará a Don Benito y Almendralejo, y también en colaboración con la Filmoteca Itinerante, a Arroyo de la Luz, Cabeza del Buey, Herrera del Duque, Jaraíz de la Vera, Miajadas y Villanueva de la Serena.

Otra de las nominadas a la Palma Queer, 'Sorry Angel' de Cristophe Honoré, también estará en la sección oficial junto a 'Las hijas del fuego', de Albertina Carri, una roadmovie erótica que obtuvo el Premio BACIFI 2018 a la Mejor Película, o 'Thelma' de Joachim Trier, así como 'Disobedience' de Sebastián Lelio, 'Love, Simon' (Con Amor, Simon), de Greg Berlanti, la obra maestra de Gumundur Arnar Gumundsson, 'Heartstone' (Corazones de Piedra) así como 'El repostero de Berlín' de Ofir Raul Grazier,

Por otro lado, el festival proyectará un total de 21 cortometrajes de los 148 que se han presentado: 'Adela', de Evangelina Montes; 'Anders', de Rei-nout Hellenthal; 'Asra', de Caio Cortonesi; 'Calamity' (2017) de Sèverine de Streyker y Maxime Feyers; 'Chen Li' (Ciruela de Agua Dulce) (2017) de Roberto F. Canuto y Xu Xiaxio; 'Con Paquito era mejor', de Adán Pichardo; 'El jardín de Vero', (2018) de Miguel Parra; 'El niño que quería volar' (2018) de Jorge Murie; 'For the good times', de Andrés Daniel Sáin; 'Laissez-moi Danser', de Valérie Leroy; 'Lina', de Dominique Barniaud; 'Live', de Joan Montesinos; 'Lo que no se ve', de Lamberto Guerra; 'Marimacho', de Román Reyes; 'Nomeolvides, de Ferran Navarro-Beltrán; 'Ornitorrinco', de Iván Martín Ruedas y Sara Bamba; 'Otherland', de Jan Pieter Tuinstra; 'Salir del agua', de Isabel Casanova; 'Tarde para el recreo', de Pablo Malo; 'Visibles', de Enrique Rey y 'Volcánica', de Alberto Velasco.

Entre estas 21 obras, figuran dos producciones francesas y dos holandesas, una argentina, una belga, una brasileña, una británica y una cooperación entre China y España.

Además, también podrán reconocerse actores nacionales consagrados como Luisa Gavasa, Javier Godino, Ana Otero, Miguel Rellán o Aitana Sánchez-Gijón.

ACTIVIDADES PARALELAS

Dos exposiciones podrán visitarse durante toda la semana del festival. Concretamente las muestras 'We Are Beautiful', de Karel Fernández, que se expondrá entre los días 2 y 18 de noviembre en el Centro Cultural Las Claras de Plasencia; y 'El Amor hace familias', de Teresa Roma, que se expondrá entre los días 5 y 11 en la Sala Las Tenerías de Zafra.

También del 5 al 10 de noviembre se celebrará en el espacio La Raro 12, en Cáceres, el Workshop de Danza Contemporánea Cuerpo Fluido, cuyos participantes dirigidos por el bailarín Carlos Rodas, actuarán además en la Gala de Clausura del festival.

El día 8 de noviembre, tendrá lugar la presentación de la editorial inclusiva NubeOCHO en la librería El Pájaro Azul, en Cáceres, a partir de las 18,30 horas.

El viernes 9, la librería La Industrial de Zafra acogerá una sesión de cuentacuentos inclusivos narrados por el maestro y colaborador de El Asombrario Javier Pizarro.

En Badajoz, Carmen Gastro Bar acogerá el jueves 8 el coloquio Géneros+ LGBT y la presentación del libro Feminismos y LGBT+ ¡Imparables!, con la colaboración de la cooperativa madrileña Pandora Mirabilia y del periodista de Playground, Rubén Serrano.

También el día 9 se celebrará el Evento PrEP 17 en el Espacio Convento de Badajoz, un coloquio sobre profilaxis preexposición en el que se proyectará el documental PrEP17 con la presencia del extremeño Fran Alvarado, Mr. Gay Pride España 2018.