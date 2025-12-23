Guardiola apunta que Gallardo "solo se ha ido un poquito" ya que mantiene su escaño "para seguir aforado"

La presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, durante un acto en la campaña electoral - Carlos Criado - Europa Press

MÉRIDA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha apuntado que el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, tras dimitir "después del hundimiento de su partido" en la región, "solo se ha ido un poquito, ha mantenido su escaño para seguir aforado", lo que demuestra que "ese era el único objetivo que tenía el señor Gallardo en Extremadura".

En una entrevista este martes en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, María Guardiola ha asegurado que "claro" que llamará al candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, y a la persona que sustituya a Gallardo en el PSOE de Extremadura, para tratar sobre la conformación de Gobierno en la comunidad tras los resultados del 21D.

Respecto a su relación con el presidente de Vox, Santiago Abascal, Guardiola ha lamentado la "campaña de ataque constante" que han realizado hacia ella y el PP, tras lo que ha recordado que "el enemigo desde luego no es quien ha llegado hace dos años y medio a un gobierno regional, cambiando casi cuarenta años de políticas socialistas", ha dicho.

"Yo no mantengo diferencias con el señor Abascal, no he tenido la posibilidad de charlar más de cinco minutos con él personalmente", ha apuntado la presidenta extremeña, quien ha considerado que "se han equivocado de adversario claramente, pero bueno, ha sido su estrategia de campaña intentar quitarnos parte de nuestro electorado" tras lo que ha considerado que "estarán satisfechos por el crecimiento que han recibido".

