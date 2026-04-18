El 22,77% de alumnos de 1º de Bachillerato están matriculados en la asignatura de IA, según la Junta de Extremadura

La secretaria general de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, María del Pilar Pérez, durante la inauguración del XXIII Encuentro Regional de Ampas, en Cáceres a 18 de abril de 2026. - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha destacado que el 22,77% de los alumnos de primero de Bachillerato están matriculados en la asignatura de Inteligencia Artificial (IA), frente a los que escogen una segunda lengua extranjera o materias propias de la modalidad.

Así lo ha trasladado la secretaria general de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, María del Pilar Pérez, durante la inauguración del XXIII Encuentro Regional de Ampas que se desarrolla este sábado en Cáceres con la temática 'Salud mental en tiempos de IA', y que ha sido convocado por la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (Freampa).

La secretaria general de Educación ha afirmado que la digitalización es algo que "no se puede evitar". "Ya ha llegado, nos ha arrollado y lo que tenemos que hace es, ya que tiene muchas cosas positivas, aprovecharlas", considera. Así, cree que, para luchar contra el consumo abusivo o el mal uso y sus repercusiones negativas sobre los menores, "tenemos que estar todos".

Ha resaltado que, con la presencia en esta jornada de la Consejería de Educación en la jornada, la Junta traslada su apoyo y su reconocimiento tanto a la Freampa como a las asociaciones que la conforman, así como también trasladar el mensaje de que no están "solos".

De este modo, ha recordado que la consejería, con la colaboración de las familias, limitó en 2024, a través de una instrucción, el uso de los dispositivos electrónicos en los centros educativos. "También es nuestra responsabilidad hacer y enseñarles a ellos ese uso responsable de las nuevas tecnologías y, en este caso, de todos los recursos que nos ofrece la digitalización. En los centros educativos los docentes son los primeros también que se están formando para poder educar a los alumnos o utilizar las herramientas digitales para mejorar la calidad de la educación", ha apuntado.

Ha explicado que ya hay cerca de 10.000 alumnos en los centros educativos de la región que imparten materias relacionadas con contenidos digitales, de oferta propia a iniciativa de los propios docentes y autorizadas por la Consejería de Educación, para avanzar en esos conocimientos por parte de los alumnos de cuáles son los beneficios y las ventajas, pero también los riesgos en el uso de todas las herramientas digitales.

En este contexto en el que ha apuntado que hay casi un 23% de alumnos que imparten asignaturas relacionadas con la IA: "Ellos mismos saben que también es necesario formarse en el uso de la IA por los riesgos que se pueden correr", ha señalado la secretaria general de Educación de la Junta de Extremadura.

Por otro lado, Pérez ha expresado la convicción de la administración regional de la importancia de las familias en la educación. "La educación es algo muy complejo, tiene tantas dimensiones, tiene tantas variables. Cada vez se está convirtiendo en algo más complicado, precisamente por la erupción de los adelantos tecnológicos, por la digitalización, que, como no colaboremos todos y no rememos todos en la misma dirección, es imposible conseguir el objetivo", ha señalado.

Así, cree que hay que "invertir todos los esfuerzos que sean necesarios" en conseguir el máximo desarrollo de todas las capacidades y de todas las habilidades de los menores, pero, sobre todo, "que sean buenas personas".

A la par, ha defendido la necesidad de trabajar conjuntamente para que los niños alcancen un grado de bienestar emocional que "les haga ser felices. "Yo creo que eso es lo fundamental", ha comentado. Para ello, ha agregado, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional pone herramientas a disposición de los docentes y de las familias.

SALUD MENTAL

Siguiendo con el ámbito de la salud mental, la secretaria general de Educación de la Junta de Extremadura ha expresado la preocupación de la consejería y de los docentes extremeños porque "cada vez hay más alumnos que tienen dificultades para conseguir un grado positivo de bienestar emocional".

Así, ha recordado que su consejería trabaja en diferentes líneas de actuación. "Estamos trabajando en una nueva norma que regule la convivencia en los centros educativos, y que tiene que ser una norma que esté adaptada a los tiempos en los que vivimos", ha indicado.

Pérez ha dicho que "muchas veces es difícil discriminar qué es lo puramente educativo de qué es lo social. Todo esto tiene que estar regulado. Y, por supuesto, también estaría incluida la inteligencia artificial". Esa norma, ha añadido, pasará por un proceso consultivo en el que tendrán cabida "por supuesto" las familias.

Asimismo, ha señalado que la consejería tiene otras líneas de actuación como el Programa de Bienestar Emocional, con 163.606 euros de presupuesto, que ha permitido contratar cinco profesionales de orientación más para reforzar los equipos específicos de orientación de trastornos graves de conducta. Estos profesionales, además de atender a los alumnos, asesoran a los profesionales de los centros educativos, a las familias y a los propios alumnos.

A este programa se suma el convenio de colaboración firmado con la Consejería de Salud, ya que el Ejecutivo autonómico ha detecado que "muchas veces" los docentes descubrían o detectaban esos problemas de bienestar emocional derivados de problemas de salud mental en alumnos de sus centros educativos. A este convenio se ha sumado un protocolo de colaboración para agilizar y coordinar de una manera "mucho más detallada y centrada en la persona y las necesidades de los alumnos este convenio", aunque ha señalado que hay que seguir perfeccionándolo.

Además del programa educativo de Foros Nativos Digitales, que forma a alumnos para que hagan un uso y un consumo responsables de todos los adelantos tecnológicos y, sobre todo, de las redes sociales y de la robótica, Pérez ha explicado que su consejería trabaja en una guía educativa de competencias digitales y bienestar emocional, que va a estar a disposición de toda la comunidad educativa.

Por último, la secretaria general de Educación ha agradecido a Freampa este encuentro en el que desarrollan ponencias y talleres que abordan desde distintos prismas la temática del propio evento, entre ellas, 'IA y salud mental: el impacto invisible en menores y familias', 'Lo que la IA no puede sustituir: la risa y las relaciones que construimos' e 'Integración sensorial y funciones ejecutivas en el día a día'.