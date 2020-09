El 3,3% de los 800 centros educativos de Extremadura tienen algún aula confinada y dos están cerrados

La Junta cifra en 50 millones de euros el sobrecoste de las medidas adoptadas para adaptar las aulas para poder "convivir" con la pandemia

Nuria Flores anuncia un programa para formar en TIC a familias y para prestar apoyo a domicilio a alumnos con problemas

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32 aulas de 27 centros educativos de Extremadura se han confinado y han pasado a la modalidad de enseñanza online y dos colegios se han cerrado temporalmente por prevención debido a la situación epidemiológica en la que se encuentra la localidad en la que se ubican, Torremejía y Majadas.

Esta es la situación en la que se encuentra la educación extremeña una semana después de un inicio de curso escolar marcado por la pandemia de Covid-19, y cuya situación ha centrado la comparecencia a petición propia en la Asamblea de la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, que sustituye a la titular, Esther Gutiérrez, de baja por maternidad.

Flores ha desgranado nuevamente las medidas adoptadas en los centros educativos para tratar de cumplir con el objetivo marcado para este curso escolar, que pasa por garantizar la educación presencial siempre que la situación de la pandemia lo permita, y para lo cual se han establecido unos protocolos en aras a proteger a la comunidad educativa de los contagios en los centros.

De esta forma, los llamados grupos de convivencia estable o burbuja establecidos para los escolares de más corta edad, son puestos en cuarentena en el momento en el que un miembro da positivo.

En esta situación se encuentran actualmente 32 grupos de toda la región, que pertenecen a 27 centros educativos, lo que representa el 3,3 por ciento de los 800 colegios e institutos que hay en la comunidad autónoma, a los que se suman los dos colegios de Torremejía y Majadas clausurados de forma preventiva ante la incidencia del coronavirus en ambas localidades, a pesar de que no se ha registrado ningún contagio en alumnos ni docentes.

La consejera extremeña ha defendido que la educación no presencial "puede ser un paliativo pero no puede sustituir jamás las funciones de un centro educativo y los beneficios de la educación presencial". En este sentido, ha señalado que la situación "exige convivir con la pandemia" como se hace "en todos los ámbitos de la vida", y para ello hay se ha tomado el camino de adaptar la educación a las recomendaciones sanitarias, que pasan por el ya conocido uso de las mascarillas, higiene personal, distancia de seguridad, protocolos de contingencia.

También la reducción de las ratios a un máximo de 20 alumnos, condición que, según ha detallado la consejera, se cumple en el 95% de los centros educativos de la región, si bien ha reconocido dificultades para lograrlo en las localidades más pobladas de la comunidad.

La consejera ha alabado el "trabajo colectivo" en aras a un inicio escolar que ha llevado a acuerdos con la comunidad educativa, y que pasan por la ya citada reducción de ratios, ampliación de las plantillas, dotación de equipamiento, adecuación de espacios o adquisición de material tecnológico para hacer frente a un nuevo confinamiento en caso de producirse total o parcialmente.

La consejera ha cifrado la aportación extraordinaria de fondos por parte de la comunidad autónoma para hacer frente a las contingencias motivadas por la pandemia en 50 millones de euros, que ha desgranado en la contratación de 744 docentes para la enseñanza pública y 150 para la concertada, además de 38 técnicos de educación especial, la ampliación de las plantillas de limpieza en 169 empleados.

También para la adquisición de 15.000 pupitres para garantizar la distancia de seguridad, 467 paneles, 2 millones de mascarillas y fondo Covid para cada centro de entre 500 y 4.000 euros para comprar termómetros, alfombras desinfectantes, papeleras o geles hidroalcohólicos, así como un refuerzo en la adquisición de equipos tecnológicos para impartir la enseñanza en modalidad online.

En concreto, ha avanzado la distribución entre noviembre y diciembre de 7.000 nuevas tabletas que se suman a las ya adquiridas al final del curso pasado.

La consejera ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo programa, el PROA+, que pretende corregir la brecha digital entre los alumnos, dotado con 1,7 millones financiados por el Ministerio de Educación, que cuenta por un lado con un programa de formación en nuevas tecnologías a familias de centros de educación preferente.

Por otro, con un programa de refuerzo educativo para alumnos hasta segundo de la ESO más afectados por la pandemia, que incluye apoyo a domicilio para los escolares que sufran una patología que les impida acudir a las aulas.

La consejera ha pedido a los grupos políticos que abandonen la confrontación y se sumen al diálogo por un objetivo común, que es la enseñanza de los niños y jóvenes extremeños, y en este sentido les ha tendido la mano para poder prestar dentro de la situación de pandemia una "educación de calidad".

LOS CENTROS, "TIRADOS"

El llamamiento a la unidad no ha tenido respuesta entre los grupos de la oposición, que en líneas generales han criticado la falta de medios de los centros para afrontar una situación en la que la administración educativa ha "dejado tirados" a los equipos directivos.

Así al menos lo ha indicado la diputada del Grupo Popular Pilar Pérez, quien ha subrayado que la "falta de previsión" que viene caracterizando cada inicio de curso en Extremadura desde 2015 se ha repetido este año a pesar de tratarse de una "situación excepcional" que hubiera requerido un "especial empeño para que verdaderamente empezara con normalidad".

"Viven en la nueva realidad, en un mundo paralelo que no es la realidad que viven los centros educativos y la comunidad educativa extremeña", ha señalado Pérez, quien ha subrayado que la Consejería de Educación "no ha hecho los deberes" y ha dejado "solos" a los centros educativos.

Según Pérez hay centros en los que no se cumplen los requisitos de la ratio, ni se garantiza el hermetismo de los grupos burbuja o no hay espacio suficiente para garantizar la distancia de seguridad, y en algunos centros de Badajoz y Mérida incluso se han planteado, según la diputada 'popular', en contra de la opinión de los padres, la puesta en marcha de grupos mixtos con alumnos de diferentes cursos.

El diputado de Ciudadanos David Salazar ha echado en falta que la consejería haya "bajado a la realidad" de los centros educativos, si bien ha reconocido que la mayoría de los alumnos han comenzado las clases en los centros y sus padres han podido conciliar.

Pero en este inicio de curso escolar hay padres "bastante nerviosos y preocupados porque tienen incertidumbres", porque hay casos con "ratios excesivas" por "falta de previsión". También ha criticado que no se hayan realizado PCR a los docentes, o que no haya enfermeros en los centros, o que no todos los alumnos tengan equipos informáticos para continuar su enseñanza en casa en caso de cuarentena.

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ha lamentado que tras el "final abrupto" del pasado curso no se haya generado en este un "clima de seguridad y confianza", y en este sentido se ha hecho eco de las principales reclamaciones de los equipos directivos de los colegios ante la falta de medios.

Igualmente, ha criticado que no se hayan llevado todas estas medidas al principal órgano consultivo de la comunidad educativa, el Consejo Escolar, así como el "problema" generado con las contrataciones de profesores, con interinos que "han llegado tarde".

Finalmente, la diputada socialista Piedad Álvarez ha defendido que el curso ha arrancado con "normalidad", y esto es lo que provoca el "enfado" de la oposición, que en alusión directa al PP, que sigue "instalado en el cuanto peor, mejor", a pesar de la "normalidad" del inicio del curso con unos protocolos que se han mostrado "eficaces y útiles".