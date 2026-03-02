Unos 500 niños y jóvenes participarán en Badajoz en el II Festival Afinando de la Fundación Orquesta de Extremadura

La Fundación Orquesta de Extremadura presenta el II Festival Afinando - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos 500 niños y jóvenes de toda la región participarán los días 21 y 22 de marzo en la segunda edición del Festival Afinando, que se celebra en la ciudad de Badajoz organizado por la Fundación Orquesta de Extremadura, con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura y la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz y la Universidad de Extremadura (UEx).

La primera edición de esta cita bianual, celebrada en 2024, contó con la participación de 500 jóvenes intérpretes de 11 agrupaciones diferentes, entre alumnado de los conservatorios invitados y del propio programa socioeducativo de la Fundación Orquesta de Extremadura, Afinando, tras lo que este nuevo festival comprende clases, charlas y conciertos en tres sedes, la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Información, el Espacio Cultural Santa Catalina y el Palacio de Congresos.

En esta ocasión, el sábado 21 en horario de mañana la citada Facultad albergará una serie de clases magistrales impartidas por especialistas y músicos profesores de la OEx, divididas en tres niveles de edad (de 9 a 11, de 12 a 14 y de 15 a 17 años) y por familias musicales (cuerda, viento-madera y viento-metal con percusión). Cualquier músico en formación que esté cursando grado elemental hasta 6º de profesional podrá inscribirse gratuitamente hasta el 8 de marzo en la web de la orquesta.

Paralelamente, se realizarán talleres formativos sobre el mantenimiento de los instrumentos y afinación, anotaciones en partituras o hábitos saludables del músico como estiramientos y corrección postural, y uno de los mayores atractivos será la charla 'Dedicarse a la música: diversidad de caminos y oportunidades', dirigida a los alumnos participantes y sus familias y a cargo de Laura Vázquez, pianista, psicóloga, gestora cultural y profesora de desarrollo y orientación profesional de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

La directora gerente de la OEx, Hae Won Oh; acompañada del coordinador del proyecto Afinando de la Fundación Orquesta de Extremadura, Raúl Cambero; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca; y el decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Información de la UEx, Daniel Martín; ha presentado en rueda de prensa Afinando, cuya programación continúa el sábado a partir de las 17,00 en Santa Catalina con conciertos de acceso libre hasta completar el aforo.

