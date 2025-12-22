El 77.715, tercer quinto premio del Sorteo de Navidad 2025, reparte 300.000 euros en Villanueva de la Serena

Un hombre mete las bolas con los premios en el bombo de la lotería d - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID/ BADAJOZ, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 77.715 ha resultado agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, que ha repartido 300.000 euros en la localidad pacense de Villanueva de la Serena, y ha tocado también en otras localidades como Mérida, Cáceres o Miajadas.

En concreto, la administración número 4 de Villanueva de la Serena, situada en el Centro Comercial Carrefour, ha vendido cinco series del 77.715, un quinto premio dotado con 60.000 euros a la serie, por lo que en total ha repartido 300.000 euros de este premio de la lotería.

También se han vendido tres décimos de este premio en la localidad cacereña de Miajadas, uno en Mérida y otro en Cáceres, dotado con 6.000 euros cada uno.

Este quinto premio, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido cantado a las 11,06 horas en el segundo alambre de la quinta tabla.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.