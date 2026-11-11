El 85,4% de los niños extremeños de entre 6 y 15 años es usuario de ordenador, y el 52,2% tiene teléfono móvil

Archivo - Un hombre compra con su ordenador - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 85,4 por ciento de los niños de Extremadura de entre 6 y 15 años han sido usuarios de ordenador en los últimos tres meses, por debajo de la media nacional, que está en el 88,9 por ciento.

Además, el 52,2 por ciento de los niños extremeños de 6 a 15 años disponen de teléfono móvil la región, más de 6 puntos por encima de la media del país, que está en el 45,9 por ciento, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Hogares de 2026, publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo a estos datos, en Extremadura, el 96,9 por ciento de las viviendas con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de acceso a Internet en el año 2026, lo que supone 0,4 puntos porcentuales más que en 2025, y se sitúa por debajo de la media nacional, que está en el 98 por ciento.

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