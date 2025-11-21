Abascal avanza que Vox pondrá sobre la mesa un "cambio de rumbo" para negociar con el PP tras el 21D en Extremadura

CORIA (CÁCERES), 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha avanzado que en caso de tras las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura, el PP necesite a Vox para gobernar, su formación pondrá sobre la mesa un "cambio de rumbo" en las políticas de Guardiola.

Así lo ha destacado Santiago Abascal en declaraciones a los medios este viernes en Coria, donde ha recordado que en las eleccionesa anteriores "el cambio se produjo gracias a la aparición de Vox en la escena política extremeña", y "posibilitó una mayoría que podía tener un cambio real".

Sin embargo el presidente de Vox ha lamentado que "a ese cambio se resistió permanentemente la señora Guardiola hasta el punto de la demonización de Vox", algo que les "hizo perder el 23 de julio, las elecciones generales", por lo que ha considerado que la presidenta extremeña "es una de las principales responsables en España de que Pedro Sánchez siga en el poder y tiene todavía que dar muchas explicaciones".

Así, Abascal ha preguntado a Guardiola "¿qué le molesta de los presupuestos que hemos podido aprobar en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Baleares y que ella se ha negado a aceptar en Extremadura?, tras lo que ha censurado el "capricho" de la presidenta de la Junta "de convocar unas elecciones cuando era posible un acuerdo", ha dicho.

"Nosotros no tememos a las elecciones, no tememos al resultado electoral", tras lo que ha avanzado para la negociación Vox pondrá "encima de la mesa estará lo mismo que ha estado siempre", es que "un cambio de rumbo, una oposición a las políticas que promocionan la invasión migratoria, a las políticas que implican una mayor ayuda a los de fuera que a los de dentro", así como "una oposición a las políticas del fanatismo verde".

Ante esta situación, "si no hay una rectificación de las políticas de género en las escuelas con las que se pretende adoctrinar a los menores" en ese la presidenta de la Junta "tendrá que pactar con el PSOE", con el que el PP "aprueba todas estas políticas en Bruselas".

DENUNCIA ANTE LA JUNTA ELECTORAL

Por otra parte, y a preguntas de los periodistas sobre la Oferta Pública de Empleo aprobada esta semana por la Junta de Extremadura, Abascal ha avanzado que Vox lo ha denunciado ante la Junta Electoral, ya que supone "claramente utilizar las instituciones al servicio de un partido".

"Espero que la Junta Electoral llame al orden a la señora Guardiola porque está actuando exactamente igual que los socialistas", ha apuntado Abascal.

A su juicio, la falta de empleo "se soluciona dejando de acosar a los autónomos, dejando de acosar a los que crean empleo, bajando los impuestos, quitando burocracia", tras lo que ha criticado el "intento de algunos por cerrar la Central Nuclear de Almaraz que da empleo a tantísima gente", ha concuido.