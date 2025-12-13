Abascal defiende que en España gobierna una "mafia corrupta" que "se ha convertido en un peligro para las mujeres"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura un acto público en Almendralejo (Badajoz) - JAVIER CINTAS/ EUROPA PRESS

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha considerado este sábado que en España gobierna una "mafia corrupta" que "se ha convertido en un peligro para las mujeres españolas", al tiempo que ha reivindicado a su formación como "el partido" que las "defiende".

"El peligro para las mujeres es el PSOE y el feminismo de Irene Montero, que suelta a los violadores, los saca de las cárceles y los pone en las calles", ha señalado Abascal en la clausura de un acto público celebrado en la localidad pacense de Almendralejo con motivo de las elecciones autonómicas extremeñas del próximo 21 de diciembre.

A renglón seguido, tras asegurar que lleva "cinco años denunciando" a dicha "mafia" y que lo ha hecho "en solitario", el líder de Vox ha manifestado que cuando los medios de comunicación se referían a su formación como "extremistas" que buscaban la "polarización de la sociedad", Vox "no exageraba en nada" sino que se quedó "corto".

"Cuando decíamos que lo peor de Sánchez estaba por llegar, no nos equivocamos. Siempre llegaba algo peor incluso de lo que éramos capaces de imaginar", ha agregado.

