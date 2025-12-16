Abascal pide a Sánchez que si necesita vacaciones las tome "perpetuas" ante la "corrupción insoportable" en su "entorno"

Imagen de archivo del presidente de Vox, Santiago Abascal, en declaraciones a los medios - VOX

CASARES DE LAS HURDES (CÁCERES), 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ironizado sobre el adelanto del balance del curso político realizado por el socialista Pedro Sánchez con que si realmente necesita vacaciones debería tomarlas "perpetuas", porque la situación de "corrupción absolutamente en todo su entorno" está siendo ya "insoportable" para los ciudadanos.

"Hemos escuchado al presidente del gobierno después de comparecer ayer para propagar sus mentiras y hemos sabido que se va a tomar unas vacaciones escolares", ha espetado Abascal, quien ha insistido en que si Sánchez tiene "muchas ganas de vacaciones", más aún tienen los ciudadanos de que se las tome.

"Vemos que (Sánchez) tiene muchas ganas de vacaciones y nosotros también tenemos muchas ganas de que tome vacaciones. Y vamos a hacer todo lo posible para que Sánchez tome vacaciones, para que tenga un juicio justo y para que las vacaciones sean en Soto del Real", ha remarcado el líder de Vox en declaraciones a los medios este martes en Casares de las Hurdes (Cáceres), en el marco de una visita a la localidad con motivo de las elecciones en Extremadura del 21D.

Al respecto, ha defendido que "los españoles también necesitan vacaciones, los españoles necesitan salir adelante y los españoles necesitan que Sánchez tome vacaciones perpetuas". "Necesitamos librarnos de Sánchez y si tiene tantas ganas de vacaciones y tiene que tomarse otros cinco, otros siete, otros 25 días para descansar estamos todos encantados", ha subrayado.

En todo caso, ha añadido que lo preferible a su juicio sería que Pedro Sánchez "lo haga (tomar vacaciones) después de un juicio justo y de una condena para asumir responsabilidades por estar rodeado de corrupción absolutamente en todo su entorno".

(((Más información en Europa Press)))