Abascal tacha de "insulto" que Gallardo sea candidato y ve a Guardiola portavoz de las políticas socialistas

BADAJOZ, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que es un "insulto" a los españoles, extremeños y pacenses que Miguel Ángel Gallardo sea el candidato del PSOE a la Junta de Extremadura en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, del que ha dicho que es "un tipo que ha creado un puesto de trabajo falso" para el "hermanísimo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También lo es, ha apuntado, haber decidido "finalmente" poner de cabeza de lista por los socialistas "a alguien que va a terminar en el banquillo" en relación al juicio por el caso 'David Sánchez', mientras que sobre la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección, la 'popular', María Guardiola, ha expuesto que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no le importa perder con Gallardo" porque "espera ganar y aplicar las políticas socialistas con otra política tapada en estos momentos".

Al respecto, ha recalcado que la candidata "tapada" de Sánchez es Guardiola, "encargada de hacer avanzar la agenda socialista en Extremadura" y "portavoz de las políticas socialistas", de manera tal que "no hay alternativa más que la de Vox".

En declaraciones a los medios en la Plaza Reyes Católicos de Badajoz, Santiago Abascal ha considerado que ha llegado un momento en el que en España "se ve que los corruptos están absolutamente envalentonados y se permiten insultar a los españoles", porque el candidato Gallardo "es un insulto a los españoles, es un insulto a los extremeños y muy especialmente es un insulto a los pacenses".

Al respecto, ha sostenido que "es un insulto" al "colocar como candidato a un tipo que ha creado un puesto de trabajo falso para el hermanísimo de Pedro Sánchez", y que "eso se tenga que pagar con los impuestos de los extremeños que sí los pagan en España, no como el hermano de Pedro Sánchez".

"Es un insulto crear un puesto de trabajo falso a una persona que no sabe dónde está su puesto de trabajo, que hace como que vive en Portugal para tributar en Portugal y evadir impuestos en España y que, a la vez, permanece escondido en el Palacio de La Moncloa por su hermano", ha manifestado, para exponer a continuación que la pregunta que tienen que hacerse es por qué Sánchez "se atreve en este momento a insultar y a humillar a los extremeños de esta manera".

Para Vox, "la respuesta es muy clara", dado que a Sánchez "no le importa perder con Gallardo" porque "espera ganar y aplicar las políticas socialistas con otra política tapada en estos momentos" en referencia a Guardiola, que es "la portavoz de las políticas socialistas" o "de la demonización de Vox que llevó a perder las elecciones del 23 de julio, las elecciones generales en España", además de "portavoz de la invasión migratoria", "del terrorismo climático y de la Agenda 2030, al igual que Sánchez" y "de las políticas de género y del feminismo extremo".

De este modo, ha defendido, "no hay alternativa más que la de Vox" y "lo dramático" es que el Partido Socialista y el Popular "ofrezcan únicamente este menú envenenado a los extremeños, donde se les dice que tienen la opción de votar a la mafia de 'Pedrone' o de votar la agenda socialista de María Guardiola", ante lo que desde la formación que preside dicen que ni Guardiola ni Gallardo, y que "el sentido común de Vox es lo que se va a abrir paso durante toda esta campaña", dando una "extraordinaria sorpresa" en las urnas.

