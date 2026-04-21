Un accidente múltiple en la A-66 provoca varios heridos leves y el corte de un carril en Aldea del Cano

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

CÁCERES, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un accidente múltiple en la autovía A-66, cerca de Aldea del Cano (Cáceres), ha provocado varios heridos leves y el corte de un carril en sentido sur.

El siniestro, en el que se han visto implicados cinco vehículos, se ha producido en el kilómetro 570 de la autovía sobre las 7,20 horas de este martes, 21 de abril, según ha informado la Guardia Civil.

De esta forma, se ha procedido al corte de carril entre los kilómetros 564, a la altura de Valdesalor, y 576, en Aldea del Cano. Al lugar han acudido bomberos, sanitarios y patrullas de Tráfico y Seguridad Ciudadana.

La Guardia Civil recomienda extremar la precaución en la zona hasta que se retiren los vehículos y se repare la vía, tras lo cual se procederá a reabrir el carril cortado.