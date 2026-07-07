Un acertante de Moraleja (Cáceres) se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones de este martes

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 7 de julio, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad cacereña de Moraleja, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código DLP43921, ha sido validado en el Despacho Receptor nº 19.265, situado en Avda. Lusitania, 29.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 7 de julio, ha estado formada por los números 45, 5, 33, 29 y 47. Las estrellas son 8 y 5. La recaudación ha ascendido a 34.599.963,20 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº1 de Betanzos (A Coruña), situada en Pza. Claudino Pita, 6.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 29 Millones de euros.