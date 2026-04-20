Un acertante de Perales del Puerto (Cáceres) gana 154.000 euros en el sorteo de la Bonoloto de este domingo

Despacho receptor de loterías en Perales del Puerto. - LOTERÍAS

MÉRIDA/MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un boleto sellado en la localidad cacereña de Perales del Puerto ha sido agraciado con un premio de 153.999,21 euros en el sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 19 de abril, cuya combinación ganadora ha estado formada por los números 47, 9, 44, 42, 45 y 13. El número complementario es el 6 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.471.884,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 4.700.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el despacho receptor número 19.560 de Perales del Puerto, situado en Barrio Carretera, 3.