Activada este sábado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el norte de Cáceres, el Tajo y Alagón

Archivo - Persona con paraguas protegiéndose de la lluvia - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este sábado, día 9, la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el norte de la provincia de Cáceres y en las zonas del Tajo y Alagón, desde las 08,00 horas hasta la medianoche.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el norte de Cáceres, donde la alerta finalizará a las 22,00 horas, se espera una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado y en 12 horas de 40 litros por metro cuadrado, siendo las lluvias bastante generalizadas.

En el Tajo y Alagón también se espera una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado, desactivándose la alerta en las mencionadas zonas sobre la medianoche, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Con respecto a las tormentas, con rachas localmente muy fuertes y posible granizo, la alerta amarilla comenzará a las 08,00 horas y se mantendrá activa hasta la medianoche.

El Centro 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local.

Que los servicios de mantenimiento revisen las bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad y que presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

El 112 aconseja a la ciudadanía circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.

En las casas, mantener limpios los sumideros y los sistemas de evacuación de aguas; y en caso de emergencia, contactar con el Centro 112 Extremadura.