Activado el nivel 1 en un incendio declarado en Badajoz

BADAJOZ 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha activado el nivel 1 de peligrosidad en un incendio que se ha declarado este sábado en el término municipal de Badajoz.

Este nivel se ha activado por afección a carreteras, según ha trasladado el Infoex a través de sus redes sociales.

Medios del propio Infoex, bomberos del Ayuntamiento de Badajoz y agentes de la Guardia Civil colaboran en la extinción del fuego.

En concreto, hay dos unidades de bomberos forestales terrestres, una unidad helitransportada y un agente del medio natural; en total, 16 efectivos.

Colaboran también tres medios aéreos (un helicóptero y un hidroavión), así como una unidad de soporte vital básico de Cruz Roja Extremadura.