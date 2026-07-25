Activado el nivel 1 en un incendio forestal declarado en Cuacos de Yuste (Cáceres)

MÉRIDA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha activado el nivel 1 en un incendio forestal declarado en la localidad cacereña de Cuacos de Yuste.

A través de sus redes sociales, el Infoex ha explicado que el nivel 1 de peligrosidad se ha activado por posible afección a edificaciones aisladas.

En la extinción del incendio trabajan medios del Infoex como efectivos de la Guardia Civil. En concreto, hay tres unidades de bomberos forestales terrestres y una unidad helitransportada.

También colaboran un agente del medio natural, dos técnicos de extinción y cinco medios aéreos.