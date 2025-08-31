Activado el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal en Escurial

Archivo - Helicóptero del Infoex. Imagen de archivo - INFOEX - Archivo

CÁCERES, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado este domingo el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal localizado en el término municipal de la localidad cacereña de Escurial.

Lo ha hecho a las 13,45 horas de este domingo, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, recogido por Europa Press.

Por el momento, en las labores de extinción del fuego intervienen cinco unidades de bomberos forestales, dos medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada y un agente del medio natural.