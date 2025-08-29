Activado el nivel 1 en sendos incendios forestales en Don Benito e Higuera de la Serena

Imagen de archivo de bomberos ante un ncendio forestal - Carlos Castro - Europa Press

MÉRIDA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex mantiene activo el nivel 1 en sendos incendios forestales en las localidades pacenses de Don Benito e Higuera de la Serena.

En el caso el incendio en Don Benito, dicho nivel 1 ha sido activado por afección a carreteras, y en las tareas de extinción trabajan cinco unidades de bomberos forestales, cuatro medios aéreos, y un agente del medio natural, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

A su vez, a las 16,45 horas ha sido declarado también el nivel 1 por un incendio forestal en Higuera de la Serena. Intervienen en los trabajos de extinción seis unidades de bomberos forestales, cuatro medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, dos agentes del Medio Natural, y un técnico de extinción.