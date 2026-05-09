La actos de la Feria del Libro de Mérida se trasladan este sábado al Centro Cultural Alcazaba por las lluvias

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MÉRIDA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La programación de presentaciones de la Feria del Libro de Mérida prevista para este sábado se ha trasladado al Centro Cultural Alcazaba por la previsión de lluvias, según ha informado el ayuntamiento emeritense en sus redes sociales.

Así, las presentaciones de libros que iban a celebrarse esta tarde en el Templo de Diana se están realizando en el Centro Cultural Alcazaba, entre ellas, las de Aldo Linares y Jesús Sánchez Adalid, previstas para las 20,00 y las 21,00 horas.

Además, el concierto de Manolo Burro & Cía, programado para las 22,00 horas, finalmente ha quedado suspendido.