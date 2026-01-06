Una administración de Almendralejo vende el primer premio de 'El Niño' 2026 después de haberlo repartido ya en 2024

Archivo - Imagen de archivo de un vendedor de lotería - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La administración número 3 de Almendralejo (Badajoz) ha vendido el primer premio del sorteo de 'El Niño' 2026 celebrado este martes, 6 de enero.

Se trata, así, de la segunda ocasión en la que dicha administración reparte el 'Gordo' de 'El Niño', después de que ya vendiese décimos del primer premio del sorteo de 2024, según ha señalado en declaraciones a Europa Press una vendedora de dicha administración, Manuela Alfaro.

Además, ha añadido que dicho punto de venta de loterías ya repartió décimos de un quinto premio del sorteo de Lotería de Navidad del pasado 22 de diciembre. "Esto es una lluvia de premios", ha exclamado Alfaro.