Aemet avanza un verano en Extremadura con temperaturas superiores a lo normal y con dos o tres olas de calor

BADAJOZ, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura, Marcelino Núñez, ha avanzado el balance climático de la pasada estación de la primavera, que duplica los valores de referencia en cuanto a precipitaciones, y las previsiones para el verano, cuando hay una mayor probabilidad de que las temperaturas sean superiores a los valores climatológicos de referencia 1991-2020 con unas dos o tres olas de calor, y las precipitaciones habituales.

Así y en el caso de la predicción estacional, ven una señal "muy clara" de que las temperaturas en junio, julio y agosto se situarán por encima de la media, con "muchísima" probabilidad, un 60 por ciento, mientras que en cuanto a precipitaciones no ven "señal" y no se espera que sean muy húmedas, aunque dejan de ser "relevantes" al no alcanzar los 30 o 40 litros en la región, lo cual en cualquier caso "no nos va torcer nuestro buen balance que traemos desde octubre con precipitaciones muy húmedas".

Respecto a los citados valores de temperaturas por encima de lo normal, ha matizado que puede ser por dos tipos de episodios, por un lado porque la media suba "sin grandes oscilaciones" en un escenario "benévolo" porque no se sufrirían "picos", aunque "lo más probable" es que haya episodios de temperaturas relativamente frescas y otros en los que sean más elevadas, por encima de los 40 o 42 grados e "incluso" 43, que espera no sean "muy frecuentes" y, de darse, que no sean "muy extensas", después de que el pasado año se dieran cinco olas de calor.

De cara a los próximos días, actualmente se está viviendo una situación de temperaturas altas que se mantendrán este miércoles y este jueves, mientras que a partir del viernes irán remitiendo y del sábado un descenso "notable" a entre 35 y 36 grados en toda la región para esa jornada y el domingo, de forma tal que, según ha destacado Núñez, la primera parte de la Feria de San Juan de Badajoz no será "muy calurosa" y podría registrar temperaturas "no muy elevadas", entre 36 y 37 grados el fin de semana, aunque de cara al día 25 en adelante no se "atreve" a ofrecer más detalles.

(Más información en Europa Press)