El Aeropuerto de Badajoz registra más de 96.000 pasajeros entre enero y noviembre, un 15,8% más

MADRID/ BADAJOZ, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Badajoz ha registrado un total de 96.148 pasajeros entre enero y noviembre de 2025, lo que supone un incremento del 15,8 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Así, entre enero y noviembre se han realizado en el Aeropuerto de Badajoz un total de 4.228 operaciones, lo que supone un incremento del 32,5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos aportados este viernes por Aena.

