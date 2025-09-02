Los afiliados a la Seguridad Social suben un 0,71% interanual en agosto en Extremadura, hasta los 425.577

Archivo - Una camarera prepara una mesa en una terraza en Pamplona, Navarra - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

Los afiliados a la Seguridad Social han subido en 2.986 en agosto en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, un 0,71 por ciento más, hasta alcanzar los 425.577 cotizantes.

Con respecto al mes anterior, Extremadura ha registrado una pérdida de 239 afiliados a la Seguridad Social en agosto sobre julio, lo que supone un descenso del 0,06 por ciento.

Por provincias, la de Badajoz ha registrado un incremento de 2.175 afiliados a la Seguridad Social en agosto con respecto al mismo mes del año anterior, un 0,81 por ciento más, hasta los 270.406 cotizantes, mientras que en la de Cáceres, el aumento ha sido de 812 afiliados, un 0,53 por ciento más, hasta alcanzar los 155.172, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así, de los 425.577 afiliados a la Seguridad Social en agosto en Extremadura, 344.320 pertenecen al Régimen General, y 81.258, al de autónomos.

Mientras, en el conjunto nacional la Seguridad Social ha perdido una media de 199.300 cotizantes en agosto respecto al mes anterior (-0,9%), su mayor caída en este mes desde 2019, debido al descenso de la ocupación en buena parte de los sectores económicos, con la educación registrando el mayor retroceso mensual, de casi 76.000 trabajadores.

Tras el descenso de ocupados de agosto, el número de afiliados medios se ha situado en 21.666.203 cotizantes, según los datos del ministerio.

