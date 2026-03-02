Agricultores y ganaderos extremeños reciben 1,27 millones de la Reserva Nacional de Ayuda Básica a la Renta 2025

Archivo - Fachada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 210 agricultores y ganaderos extremeños se han beneficiado de 1,27 millones de euros de la Reserva Nacional de Ayuda Básica a la Renta 2025 para una superficie de 12.238 hectáreas.

El montante recibido forma parte de la asignación de 9,12 millones de euros que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha realizado de la Reserva Nacional de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad de la Política Agraria Común (PAC) correspondiente a la campaña 2025.

En concreto, este importe beneficia a un total de 1.887 agricultores y ganaderos en España, con una ayuda media de 4.834 euros por beneficiario. El valor de los nuevos derechos se corresponde con el valor medio de la región de ayuda básica a la renta en la que se localizan las parcelas declaradas por cada solicitante.

De esta forma, los jóvenes agricultores son los principales beneficiarios de esta asignación, con 1.551 perceptores (82 por ciento del total) y más de ocho millones de euros concedidos, lo que supone una ayuda media de 5.171 euros por beneficiario. El importe destinado a este colectivo supera en un 12,8 por ciento el de la campaña anterior.

Además, podrán acogerse a la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores y agricultoras, cuyo importe por hectárea equivale al valor medio regional correspondiente, hasta un máximo de 100 hectáreas, sin vinculación al número de derechos que posean.

En el caso de jóvenes agricultoras con control efectivo de la explotación, la ayuda se incrementa en un 15 por ciento adicional sobre el valor medio regional. Este pago puede percibirse durante un máximo de cinco años desde la primera solicitud.

También se han concedido derechos a 221 nuevos agricultores, por un importe total de 940.941 euros, con una asignación media de 4.258 euros por beneficiario.

Mientras que los agricultores en desventaja, categoría incorporada en el período PAC 2023-2027, destinada a los que ejercen la actividad agraria al menos desde 2015 y que no habían participado previamente en el sistema de derechos de pago básico. En 2025, 115 agricultores han recibido derechos por un total de 161.905 euros, con una media de 1.408 euros por beneficiario.

Agricultura ha precisado que en la campaña 2025 no se han registrado solicitudes correspondientes a agricultores participantes en programas de reestructuración, posibilidad contemplada en la Reserva Nacional desde 2023.