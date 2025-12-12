Agricultores de UPA-UCE Extremadura protestarán en Bruselas para reclamar un "presupuesto digno" para el sector agrario

El secretario general de UPA-UCE, Óscar Llanos - UPA-UCE EXTREMADURA

MÉRIDA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes de UPA-UCE Extremadura participarán el próximo jueves 18 de diciembre, junto a otras organizaciones agrarias europeas convocadas por el COPA-Cogeca, en una manifestación en Bruselas para defender los intereses de los agricultores y ganaderos de la región, y en protesta por el "recorte del presupuesto de más del 23 por ciento del Marco Financiero Plurianual y la reforma de la PAC".

"No podemos permitir una nueva PAC si no prioriza a las explotaciones familiares y si no da respuestas a los problemas que viven sectores muy importantes en Extremadura como son el olivar tradicional, el arroz, el maíz y los sectores ganaderos, que están atravesando también un momento complicado", ha destacado el secretario general de UPA-UCE, Óscar Llanos, en rueda de prensa este viernes en Mérida.

En su intervención, Llanos ha calculado que el sector agrario españo "perdería más de 10.000 millones de euros con este recorte del presupuesto", mientras que Extremadura, por su parte, perdería en torno a 800 millones de euros.

Por eso, el dirigente agrario ha considerado "inaceptable que, en un presupuesto que sube, que pasa del 1,13 al 1,26 por ciento del PIB europeo, se plantee un recorte tan desproporcionado para el sector agrario", tras lo que ha resaltado la necesidad de no "poner en riesgo la seguridad alimentaria de los ciudadanos europeos", ha dicho Llanos.

Ante esta situación, UPA-UCE Extremadura defiende un "presupuesto específico y digno", por lo que no van "a permitir que el gobierno de turno decida sobre el presupuesto para la agricultura, ya que esto generará una gran incertidumbre y desigualdad entre productores de los distintos países debido a que tendrán apoyos diferentes dependiendo del país, haciendo así que la PAC deje de ser una política común", ha alertado.

PIDE AL GOBIERNO QUE "SE MANTENGA FIRME"

Ante esta situación, UPA-UCE Extremadura ha pedido al Gobierno de España que "se mantenga firme y no permita este recorte" al sector agrario español, según informa la organización en nota de prensa.

Además, esta organización agraria reclama la necesidad de contar con más presupuesto porque, "de lo contrario, no se podrán atender los nuevos retos como el cambio climático, las guerras comerciales o acuerdos como Mercosur".

Por eso, Óscar Llanos ha avanzado que en la protesta del próximo día 18 en Bruselas, coincidiendo con la cumbre de jefes de Estado, UPA-UCE reclamará una PAC "fuerte, común y bien financiada con un Marco Financiero Plurianual que ofrezca soluciones y no genere nuevos problemas", así como un comercio "justo y transparente que proteja nuestra forma de producir y a los sectores más sensibles", y una agenda real de simplificación, mejor regulación y seguridad jurídica para los agricultores.

"DEMAGOGIA" DE OTRAS OPAS

Finalmente, el secretario general de UPA-UCE Extremadura ha aludido a la "demagogia" de otras organizaciones agrarias al "atribuirse unos méritos que no les corresponden" respecto a las ayudas a los cereceros por los daños provocados por las lluvias en 2024.

En ese sentido, ha explicado que UPA-UCE ha contactado esta semana con la Consejería de Agricultura, quien confirmó que esta semana se haría un primer pago de la nómina y la próxima se realizaría el pago de la nómina que quedaba pendiente por pagar, "por lo tanto, los 400 cereceros extremeños que quedaban por cobrar la ayuda van a recibirla. El compromiso con la administración es real", ha destacado Llanos.

Por todo ello, UPA-UCE quiere recordar el trabajo que ha realizado para conseguir que aquellos agricultores de cereza que quedaban pendientes pudieran recibir las correspondientes ayudas, y señalan que han hecho seguimiento "expediente por expediente" para comprobar la evolución de los tramites y, finalmente, las ayudas a los cereceros se pudieran pagar dentro del plazo establecido.

Así, la organización agraria reafirma que "ha estado al lado de los productores de cereza del norte de Cáceres preparando toda la documentación necesaria", ha concluido.