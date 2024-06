El alcalde de Cáceres califica de "pataleta" el rechazo de la oposición a las inversiones del remanente

Rafael Mateos asegura que se trabajará en otras propuestas contando con todos los grupos políticos



CÁCERES, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha calificado de "pataleta" e "irresponsabilidad" que los grupos de la oposición (PSOE, Vox y Unidas Podemos) no hayan apoyado la propuesta de inversiones que el PP ha llevado al Pleno del ayuntamiento este jueves, así como la intención de saldar la deuda bancaria del consistorio.

Mateos ha indicado que los grupos políticos que han cambiado el sentido del voto respecto a la Comisión de Economía de la semana pasada, en la que sí se aprobaron los expedientes, deben explicar a los cacereños esta decisión porque "han votado una cosa totalmente distinta", lo que el alcalde cacereño sitúa en clave electoral tras los resultados de las elecciones europeas del pasado domingo.

"Yo creo que es una irresponsabilidad intentar frenar el desarrollo y el avance de la ciudad de Cáceres", ha subrayado el primer edil tras el Pleno que se ha celebrado este jueves y en el que la oposición ha tumbado las propuestas de los 'populares' para gastar 25 millones del remanente de tesorería en inversiones y en saldar la deuda bancaria, entre otras propuestas.

Mateos ha lamentado que "gran parte de los grupos de la oposición", en este caso PSOE y Vox, hayan cambiado el sentido del voto y ahora "dificulten la incorporación de ese remanente" ya que "hay inversiones importantes para la ciudad de Cáceres y créditos para garantizar la prestación de servicios fundamentales", por lo que cree que "uno cuando es concejal no solo tiene que pensar desde el punto de vista partidista y electoralista sino también tiene que pensar desde el punto de vista de la responsabilidad".

"Si no te gustaban las inversiones el miércoles pasado, páralas el miércoles pasado y no hagas trabajar en balde a mucha gente y no generes falsas ilusiones", ha señalado el alcalde, que ha insistido en que a lo mejor "las elecciones del pasado domingo han tenido algo que ver".

En esta línea, ha recordado que hace un año, "tres días antes de unas elecciones", el PP apoyó la incorporación del remanente por parte del entonces Gobierno socialista porque "son inversiones que vienen a mejorar la ciudad". Por ello, ha reprochado a la oposición que no se haya escuchado "ningún pero" en el debate a las propuestas, ya que no ha habido críticas concretas a las inversiones que se planteaban.

"Creo que al final lo que ha sido es una pataleta y espero que haya un periodo de reflexión", ha resaltado el regidor en declaraciones a los medios, al tiempo que ha tendido la mano a los grupos de la oposición, por lo que se sentarán a trabajar y a confeccionar otros expedientes para "intentar que Cáceres siga avanzando". "A partir de ahí deben ser ellos quienes expliquen el cambio del sentido de su voto y que expliquen por qué han dicho no a inversiones importantes para la ciudad de Cáceres", ha insistido.

A la pregunta de si la falta de apoyo de Vox es porque han echado en falta alguno de sus proyectos en esa lista de inversiones, Mateos ha defendido que el acuerdo presupuestario al que llegaron con la formación "se está cumpliendo al pie de la letra", ya que muchos de los puntos están materializados ya y en otros se está trabajando como, por ejemplo, el párking en la zona de Plaza Italia o el plan de ayudas a la natalidad que está ya redactado.

RELACIÓN FLUIDA CON VOX

Así, Mateos ha defendido que el PP y Vox "han tenido y siguen teniendo una relación muy fluida" por lo que no entiende "qué les ha llevado a ese cambio de posición", sobre todo cuando la semana pasada, con una abstención, dejaron que se tramitase el expediente y que llegase al Pleno.

El alcalde ha recordado que gobierna en minoría y así lo seguirá haciendo "trabajando con la misma intensidad y buscando acuerdos puntuales con todos los grupos", aunque ha reconocido que, ideológicamente el PP tiene "mayor afinidad" con Vox, con el que ha llegado "a múltiples acuerdos" con el que "hay muy buena sintonía", a pesar del desencuentro del Pleno de este jueves.

"Vamos a seguir trabajando porque hay un presupuesto en vigor hasta el 31 de diciembre", ha dicho el alcalde que ha anunciado que "no" soportará "presiones" ni "chantajes", al tiempo que ha criticado que "el no por el no, solo tiene una finalidad, que es paralizar una ciudad que a día de hoy está avanzando, que está evolucionando y que desde luego los cacereños no se merecen pataletas".

Mateos ha hecho estas declaraciones en el Espacio para la Creación Joven tras la celebración del Pleno y antes de participar en una actividad en la Ribera del Marco.