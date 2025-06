El alcalde de Cáceres lamenta que el proyecto del Gran Buda no se materialice por falta de financiación

CÁCERES 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha lamentado que el proyecto del Gran Buda, impulsado por la Fundación Lumbini, no se vaya a materializar por falta de financiación, según han anunciado los promotores que han desistido de la opción de compra de los terrenos donde iba a instalarse este complejo budista, en el Cerro Romanos.

Mateos ha indicado que "hace semanas" que no tiene comunicación con la Fundación Lumbini y que se ha enterado de esta decisión "exclusivamente empresarial" por los medios de comunicación.

Así, ha explicado que el Ayuntamiento de Cáceres ha mantenido contacto con los promotores al principio de la legislatura para explicarles que los terrenos públicos que se habían ofrecido para el proyecto, en el Monte Arropez, no cumplían los requisitos medioambientales para la construcción del complejo budista al ser Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

"Una de las primeras reuniones que mantuve al llegar a la alcaldía, fue con los promotores de ese proyecto y fuimos muy realistas para decirles la situación en la que nos encontramos ese proyecto y cuál creíamos que era la opción para poder salvarlo. Y la opción era facilitarle el traslado y la tramitación administrativa de la posibilidad de instalarse en unos terrenos privados", ha explicado el regidor cacereño este jueves a preguntas de los medios.

En esta línea, ha insistido en que "tanto la financiación como el desarrollo del proyecto era eminentemente privado" y le correspondía a la fundación impulsarlo, algo que no van a poder materializar por un problema de financiación, según han explicado.

Desde que se firmó la opción de compra de los terrenos, se estaba esperando que se registrase la petición de modificación urbanística de los terrenos para poder levantar la estatua y los edificios que se contemplaban en el proyecto pero, Mateos cree que "ni siquiera van a registrar la modificación urbanística a la redacción de ese plan especial porque no tienen financiación y porque su decisión es la de no continuar con el proyecto".

"Yo lo lamento y lo respeto", ha sentenciado el regidor, que ha añadido que "cualquier proyecto que venga a la ciudad de Cáceres, cualquier empresario que venga a invertir, que dinamice la ciudad, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista turístico, van a ser proyectos bienvenidos, siempre, lógicamente, respetando la normativa vigente y un marco jurídico que hay que contemplar".

Así las cosas, ha reconocido que "nunca" compartió la posibilidad de que se cediesen a estos promotores de "forma gratuita" una finca de algo más de 100 hectáreas, y que, además, "no cumplía ningún requisito". "Es cierto que quizás esos primeros escollos hicieron que el proyecto se dilatase excesivamente en el tiempo, pero desde luego nosotros lo que hicimos fue facilitarles la tramitación", ha insistido.

"Yo lamento que ese proyecto no haya salido adelante y espero que en un futuro otros proyectos vengan y se desarrollen en nuestra ciudad", ha recalcado al tiempo que ha indicado que no sabe si esta decisión de la Fundación Lumbini "es un punto y seguido o un punto y final", pero entiende que si no tienen financiación habrán decidido "poner punto y final al proyecto".

Según ha dicho Mateos, la Fundación Lumbini no ha comunicado al ayuntamiento su decisión ni qué pasos darán a partir de ahora. "Hemos estado siempre dispuestos a lo que ellos nos han pedido" y "los equipos técnicos del ayuntamiento estaban pendientes de la presentación de ese plan especial".

"Me consta que habían registrado a la Junta de Extremadura para que se emitiesen los primeros informes de impacto ambiental, pero más allá de eso, no tengo información de primera mano", ha concluido.