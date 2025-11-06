El alcalde de Cáceres ordena agilizar el proyecto del nuevo colector de la calle Túnez para solucionar las inundaciones

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y técnicos municipales visitan las zonas afectadas por la tromba de agua este pasado miércoles - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres acelerará la redacción del proyecto para construir un nuevo colector de mayor capacidad en la calle Túnez, con el objetivo de poner fin a las inundaciones recurrentes que se producen en esta zona cuando se registran lluvias intensas. Con la tromba de este pasado miércoles se vieron afectados 15 vehículos como consecuencia de la acumulación de agua.

Así lo ha anunciado este jueves el alcalde, Rafael Mateos, tras el episodio de fuertes precipitaciones de ayer, que dejó 18 litros por metro cuadrado en apenas media hora y provocó daños materiales en varios vehículos y locales comerciales.

Mateos ha aseverando que se sabe "perfectamente" cuál es el problema y se va a ponerle solución. "He dado instrucciones esta mañana para agilizar la redacción del proyecto del nuevo colector, con el objetivo de que esté terminada antes de fin de año y pueda ejecutarse a lo largo de 2026", ha adelantado.

El problema que hay en la calle Túnez no es otro que confluyen tres colectores importantes, que es el colector de la avenida de Hispanidad, el colector que viene desde Aldea Moret y el colector de la avenida de Alemania, por lo que pasan de tres colectores a un solo colector y "cuando van llenos, lo que se produce es un colapso de los mismos".

El punto más bajo es la calle Túnez, la zona de la estación de autobuses y el agua sale directamente de los colectores a la vía pública. "Por lo tanto, la solución pasa por hacer un nuevo colector mucho más amplio en toda la calle Túnez, en la avenida La Hispanidad y conectarlo a un depósito de aguas pluviales que sí existe ya en la propia avenida La Hispanidad", ha explicado el regidor.

El proyecto de nuevo colector, enmarcado dentro del programa de mejora de la red de saneamiento que se está llevando a cabo junto a ACUAES -que incluye también la construcción de una nueva depuradora-, consistirá en la sustitución y ampliación del colector de la calle Túnez y la avenida de la Hispanidad, conectándolo con el depósito de aguas pluviales ya existente.

Mateos ha recordado que el Ayuntamiento está ejecutando obras importantes de renovación de canalizaciones y tuberías en distintos puntos de la ciudad, aunque estas actuaciones deben hacerse de forma progresiva para no afectar a la movilidad y al normal funcionamiento urbano.

"No podemos intervenir en toda la ciudad a la vez, pero estamos avanzando paso a paso para resolver problemas históricos que la ciudad arrastra desde hace décadas", ha subrayado.

Al mismo tiempo, el alcalde ha agradecido el trabajo de la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos de la Diputación Provincial y Protección Civil, cuyos efectivos estuvieron operativos desde primera hora, así como la labor del servicio de limpieza municipal y de la empresa Valoriza, que trabajaron desde media tarde hasta la mañana de hoy para limpiar las zonas afectadas y revisar arquetas y alcantarillado ante la posibilidad de nuevas lluvias.