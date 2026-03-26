El alcalde de Mérida subraya la unión del sector del automóvil en la feria que se celebra en Ifeme hasta el domingo

Archivo - Vehículos en el Salón del Automóvil en la edición de 2025. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, junto a la delegada de Comercio, Laura Iglesias, ha visitado este jueves, el III Salón del Automóvil de Mérida, que se celebra en IFEME hasta el próximo domingo.

Durante su recorrido por los distintos stands, acompañados por Alberto Gómez, promotor del evento y gerente de ZEventos, y representantes de concesionarios locales y regionales, el alcalde ha destacado la importancia de esta feria para la ciudad.

Rodríguez Osuna ha agradecido a todas las empresas y profesionales presentes, subrayando que este evento es clave para "dar vida" a la Institución Ferial de Mérida, que en los últimos años ha adquirido una "relevancia importante" con actividades casi todos los meses, y además para un sector como el automóvil, que en Mérida tiene una "presencia destacada".

El alcalde emeritense también ha resaltado el valor de que el sector del automóvil se una en la feria para ofrecer no solo los últimos avances en vehículos, sino también oportunidades en financiación y presentación de nuevos prototipos, indica el consistorio en una nota de prensa.

Así, ha señalado que en el ayuntamiento está "encantados y muy agradecidos" a los protagonistas de esta feria.

III SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE MÉRIDA

Cabe destacar que el III Salón del Automóvil de Mérida ofrece la oportunidad de conocer las últimas novedades en vehículos, incluyendo eléctricos, híbridos y de combustión, así como modelos con etiqueta Eco y Cero.

Entre los expositores se encuentran Grupo Gedauto (Kia, Opel, Peugeot), Mandel Motor (Ebro, MG, Mini, BMW) y Centrowagen (Volkswagen, Audi, vehículos comerciales y de ocasión certificados), entre otros.

El evento estará abierto al público con entrada gratuita de 10,00 a 21,00 horas, y el domingo hasta las 15,00 horas, ofreciendo además ofertas especiales, ayudas para la compra y zona outlet con descuentos.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Mérida reafirma su compromiso con la promoción de la economía local y la dinamización del sector automovilístico, favoreciendo la interacción entre empresas, profesionales y ciudadanía.