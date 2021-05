El alcalde de Miajadas pide "tranquilidad" ante el caso de variante india porque está "controlado"

MIAJADAS (CÁCERES), 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Miajadas (Cáceres), Antonio Díaz, ha llamado a la "tranquilidad" tras confirmarse que el caso positivo que se ha dado en el centro de salud de la localidad pertenece a la variante india porque el mismo está "controlado" y se ha hecho cribado a los trabajadores del centro y a los contactos estrechos que han resultado "todos negativos", toda vez que se va a repetir este prueba el próximo martes.

Así, Díaz ha asegurado que se "actuó rápidamente" y "se rastreó rápidamente a todos los contactos estrechos", por lo que "no parece que haya riesgo de contagio y que se pueda extender esta variante por la localidad" porque, además, la sanitaria infectada no es del pueblo sino que acude a trabajar a Miajadas.

De este modo, en declaraciones a Europa Press Televisión, el primer edil ha indicado que este positivo no se registra en la localidad la cual lleva "45 días" sin arrojar casos positivos.

Igualmente, Antonio Díaz ha apuntado que a finales de la pasada semana hubo "bastante incertidumbre" porque se cerró el centro de salud como "medida de precaución" y de "seguridad" y se hizo PCR a los contactos estrechos y un cribado a los trabajadores del centro que han dado "todos negativo".

En este sentido, ha insistido en que el hecho de que sea variante india "no ha supuesto mucho más" porque "las medidas están tomadas" y los contactos estrechos están en cuarentena y, además, se van a hacer otros PCR el próximo martes para "confirmar" que siguen siendo negativos los contactos estrechos.

Por ello, ha afirmado que hay "tranquilidad absoluta" y que están a la espera de que la evolución de los "23 contactos vaya bien" al tiempo que el origen del contagio de esta sanitaria por variante india podría estar "en el ámbito familiar". "Cuando es una variante distinta hay mucha más preocupación, la variante india son los primeros casos y ahora tienen más repercusión", ha evidenciado.

Por su parte, algunos vecinos de Miajadas han asegurado que están "tranquilos" porque la persona contagiada con variante india no vive en el pueblo y, además, ya están "habituados a los virus". Así, han indicado que "se solucionó ya la cosa", por lo que "no hay incertidumbre ninguna", "está la cosa tranquila" y "no es para alarmarse".