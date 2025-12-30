El alcalde de Olivenza rechaza la abstención del PSOE para facilitar que Guardiola sea presidenta

El alcalde de Olivenza y presidente de la Fempex, Manuel José González Andrade, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, se ha mostrado contrario a que el PSOE se abstenga para facilitar así que la 'popular' María Guardiola se convierta de nuevo en presidenta de la Junta, ya que a su juicio las elecciones en la comunidad fueron convocadas por "tacticismo político" y con el "ánimo" también de "destrozar" a la formación socialista.

Así, ha rechazado tal posibilidad tras defender igualmente que sólo habría una opción para que el PSOE se abstuviese y es que Guardiola "aceptase los postulados del Partido Socialista", cosa que le parece "absolutamente imposible" porque "son dos proyectos absolutamente antagónicos".

Ha considerado, en la misma línea, que el PSOE no podría "confiar una vez más" en la palabra de Guardiola ante una posible investidura", ya que según ha augurado "en el día a día, al final, de la política, la que más afecta la vida de la gente acabaría echándose en algún momento durante los cuatro años siguientes a los brazos de Vox".

El también presidente de la Fempex, ha añadido en su argumentación que Guardiola asimismo "ya está parece ser que pactando con Vox", con lo cual "tampoco nadie ha preguntado de momento al PSOE"; y ha incidido en que además no cree siquiera que la 'popular' "fuese a tenerlo en cuenta (al PSOE), salvo para intentar una vez más humillarlo, como intentó hacer con la negociación presupuestaria".

En todo caso, rechazo a la abstención al margen en una investidura de Guardiola, González Andrade sí que se ha mostrado "de acuerdo" con que el PSOE pudiera llegar a "grandes acuerdos" con el PP en cuestiones como, por ejemplo, infraestructuras.

"Sí estoy de acuerdo, y eso es independiente de votos en investidura, que probablemente haya que llegar a grandes acuerdos, como por ejemplo materia de infraestructura en la Asamblea. Pero eso es independiente a lo que haga el PSOE votando en la investidura de Guardiola, que creo que después de unas elecciones que se han convocado por tacticismo político, con el ánimo también de destrozar al PSOE, no debemos abstenernos ni permitir que lo sea", ha espetado a preguntas de los medios en rueda de prensa este martes en Mérida para hacer balance del año en materia municipalista como presidente de la Fempex.

