La alcaldesa de Navaconcejo dice que la alerta roja se vivió "con incertidumbre" pero ya se ha recuperado la normalidad

NAVACONCEJO (CÁCERES), 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Navaconcejo (Cáceres), Cristina Alonso, ha explicado que el municipio vivió "con incertidumbre" la pasada noche tras activarse la alerta roja por la borrasca Claudia, que dejó lluvias intensas en el norte de la provincia, aunque, no obstante, ha asegurado que la localidad ya ha recuperado la "normalidad".

En declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa ha explicado que, ante los antecedentes de riadas, el pueblo ha permanecido pendiente del nivel del río Jerte, aunque finalmente en "el casco urbano no se ha desbordado".

"Se ha desbordado en la zona de abajo, que es la carretera del camping y en la zona de arriba, subiendo hasta Cabezuela, que hay otro nivel que es un poquito más bajo, pero entrar en cocheras o dentro de la población, no", ha asegurado Alonso.

La regidora ha señalado que "el río ha bajado bastante" y la situación en el entorno del camping es "de normalidad", aunque realizarán una inspección por si algún muro o carretera presenta daños para "avisar a la población" y pedir "precaución".

Asimismo, ha informado de que el retén de la Diputación de Cáceres, presente durante la noche, se ha retirado a primera hora de la mañana al comprobar que "no había entrado agua en cocheras ni en viviendas".

VECINOS "NERVIOSOS" POR LAS FUERTES LLUVIAS

Por su parte, los vecinos de Navaconcejo reforzaron anoche sus negocios ante el temor de una nueva crecida. Entre ellos, Alejandro Muñoz, propietario de un bar del pueblo, quien ha relatado que en la noche de ayer estuvieron "nerviosos" porque "no sabes qué va a pasar". Por ello, acudieron de madrugada a tapiar los accesos "con rasillones y yeso".

Además, Muñoz ha señalado que el aviso de emergencias Es-Alert, recibido en los teléfonos móviles a medianoche, sonó "como un ruido desagradable" que alertó al vecindario al sonar "a todos a la vez". "Pensaba que habíamos tocado la alarma del bar", ha añadido.

Mientras que otro residente, Andrés Donaire, ha reconocido que la alerta en el móvil le provocó "un susto de pánico", aunque ha asegurado que están "acostumbrados" a las crecidas cuando cae "una tromba de agua".

Finalmente, este vecino ha destacado que "llovió muchísimo" desde primera hora de la tarde y, aunque la población está "preparada", debe mantener la "precaución".