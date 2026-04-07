La alerta amarilla por lluvia, viento y tormentas se amplía este martes a toda Extremadura

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con su paraguas. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha ampliado el nivel amarillo de alerta en toda la región por la probabilidad de tormentas, acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo, que se pueden producir hasta la medianoche del 8 de abril.

La Agencia Estatal de Meteorología también prevé lluvias en las Vegas del Guadiana, el Norte de Cáceres, comarcas Tajo y Alagón y Meseta cacereña hasta las 22,00 horas de este martes, con una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, pueden registrarse precipitaciones acumuladas de 40 litros por metro cuadrado en doce horas en el Norte de Norte, hasta la medianoche del día 8 de abril.

También activa la alerta amarilla por viento, hasta las 18,00 horas de este martes; dado que se prevén rachas de hasta 70 kilómetros hora en las provincias de Cáceres y Badajoz.

RECOMENDACIONES A ALCALDÍAS Y POBLACIÓN

Por todo ello, se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de cada localidad, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de cada Ayuntamiento, para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad. Además, que presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos; y en casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad, se recomienda ponerse en contacto con el teléfono de Emergencias 112.