La alerta naranja por altas temperaturas este martes afectará a la provincia de Cáceres, Vegas del Guadiana y La Siberia

Situación de alerta naranja por altas temperaturas en Extremadura - 112 EXTREMADURA

MÉRIDA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cáceres, junto a las Vegas del Guadiana y La Siberia permanecerán este martes, día 18, en alerta naranja por altas temperaturas.

La alerta naranja permanecerá activa en dichas zonas de Extremadura desde las 13,00 y hasta las 21,00 horas de este martes, según informa el Centro 112 de Extremadura.

En dicha jornada podrían alcanzarse los 40º en las zonas afectadas por la alerta.