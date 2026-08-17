La alerta naranja por altas temperaturas este martes afectará a la provincia de Cáceres, Vegas del Guadiana y La Siberia

Situación de alerta naranja por altas temperaturas en Extremadura
Situación de alerta naranja por altas temperaturas en Extremadura - 112 EXTREMADURA
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 17 agosto 2026 19:44
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   MÉRIDA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La provincia de Cáceres, junto a las Vegas del Guadiana y La Siberia permanecerán este martes, día 18, en alerta naranja por altas temperaturas.

   La alerta naranja permanecerá activa en dichas zonas de Extremadura desde las 13,00 y hasta las 21,00 horas de este martes, según informa el Centro 112 de Extremadura.

   En dicha jornada podrían alcanzarse los 40º en las zonas afectadas por la alerta.

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