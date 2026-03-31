Los alojamientos extrahoteleros de la región registran 63.153 pernoctaciones en febrero, un 4,46% menos

Archivo - Bungalows del Camping Monte Holiday en Gargantilla del Lozoya. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos extrahoteleros --casas rurales, apartamentos turísticos, cámpings y albergues-- de Extremadura registraron un total de 63.153 pernoctaciones el pasado mes de febrero, lo que supone un descenso del 4,46 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De los 31.694 viajeros alojados en estos establecimientos, un total de 27.265 eran residentes en España, y el resto, 4.428, es decir, el 13,97%, eran extranjeros.

Los apartamentos turísticos registraron un total de 30.197 pernoctaciones, con una estancia media por viajero de 1,94 días. En la región hay 1.759 establecimientos de este tipo que ofrecen 6.942 plazas, con un grado de ocupación el pasado mes de febrero del 25,15% de las plazas, que se eleva al 29,20% durante los fines de semana.

Por su parte, los establecimientos de turismo rural acumularon 27.669 pernoctaciones, con una estancia media de 2,06 días. La ocupación media de las 9.664 plazas que oferta la región alcanzó un 10,22%, que se eleva al 21,04 durante los fines de semana.

A su vez, los campings de Extremadura sumaron 4.248 pernoctaciones, con una estancia media por viajero de 2,06 días. En febrero se ocuparon un 18,23 por ciento de las 1.513 parcelas que ofrecen los 12 establecimientos abiertos, elevándose el grado de ocupación al 31,99 por ciento los fines de semana.

Finalmente, los albergues de Extremadura sumaron 1.103 pernoctaciones, con una estancia media de 1,59 por viajero. En Extremadura hay 13 de estos establecimientos abiertos, que ofertan 511 plazas, de las que se ocuparon el 7,72% del total, elevándose al 14,85 por ciento los fines de semana.

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