APAG Extremadura Asaja pide que cada administración asuma su competencia tras los daños del temporal en el campo

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, en rueda de prensa - APAG EXTREMADURA ASAJA

MÉRIDA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha trasladado una "enorme preocupación" por la "grave" situación generada en el campo tras los distintos episodios de lluvias intensas y desembalses sufridos en los últimos meses, y que han provocado "importantes" pérdidas económicas en explotaciones agrícolas y ganaderas de la comunidad.

Así, ha exigido que la Junta de Extremadura convoque de manera urgente un Comité de Agricultura (CAEX) en el que se informe con "transparencia" sobre la identificación y cuantificación de los daños, que se solicite y active el fondo de crisis europeo para situaciones excepcionales y que cada administración -autonómica y estatal- asuma sus competencias "sin dilaciones", toda vez que "el campo extremeño no puede seguir esperando".

Al mismo tiempo, en rueda de prensa este martes en Mérida, ha animado a todos los agricultores y ganaderos afectados a que comuniquen los daños a través de los canales habilitados, tanto en la Administración como a través de la organización agraria, para que no quede "ninguna explotación sin registrar".

