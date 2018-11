Apicultores extremeños reclaman un "etiquetado correcto" para evitar las mezclas con la miel

Publicado 07/11/2018 12:07:09 CET

MÉRIDA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Apicultores extremeños han reclamado un "etiquetado correcto" para evitar las mezclas con la miel ante la situación "crítica" del sector debido a los bajos precios y la saturación del mercado.

"A mis 60 años no he conocido otro oficio que no sea la apicultura y siempre me he encontrado con obstáculos, pero ahora la situación es muy crítica para los que producimos miel. Arrastramos pérdidas importantes de la campaña anterior y, además, pretenden pagarnos unos precios de miseria", ha lamentado el apicultor de la comarca de las Hurdes Primitivo Pino Domínguez.

Este productor, de 60 años, es uno de los 1.150 apicultores que se dedican de forma profesional a esta actividad en Extremadura, la primera comunidad del país por apicultores, colmenas y por el tamaño de las explotaciones, según ha informado UPA UCE Extremadura en nota de prensa.

Pino trabaja en una explotación familiar de 2.650 colmenas ubicada en la Sierra de San Pedro y Las Hurdes y, como todos los productores de miel extremeños, también es trashumante.

Así, en febrero se mueve a la zona de las Vegas Bajas del Guadiana, en busca de la floración de los ciruelos, y en agosto sube al norte de Cantabria, donde permanece hasta septiembre, para encontrar las mieles de castaños y robles.

En la nota de prensa, la organización agrícola ha expuesto que el sector apícola español se enfrenta ahora a una de las campañas "más complicadas" de los últimos años, ya que arrastra pérdidas importantes debido a la alta mortandad de colmenas registrada durante el 2017, que ha dificultado reponer la cabaña y, también, por la "masiva importación" de mieles baratas procedentes de países asiáticos.

"El mercado está saturado de mieles de otros países que son quienes, en muchos casos, nos compran partidas a nosotros a precios bajísimos para mezclarlo con otro tipo de mieles y lograr que pasen los controles sanitarios", ha asegurado Pino.

Por ello, UPA-UCE Extremadura ha considerado que este problema de paralización de mercado no es de la miel extremeña o española sino del conjunto del sector apícola a nivel internacional. "Los hábitos de consumo han cambiado y, cada vez más, se apuesta más por mieles monoflorales y de producción ecológica", ha señalado el apicultor de Fuenlabrada de los Montes Antonio Prieto

Así, estos dos productores coinciden con el conjunto del sector en la necesidad de un "etiquetado correcto" de la miel. "En la etiqueta debe quedar registrada la procedencia de la miel. No podemos impedir las importaciones, pero sí podemos evitar que se mezclen con nuestras mieles", ha resumido Pino.

Además, este apicultor ha añadido que "el 80 por ciento" de la miel presente en el mercado se ha obtenido a través de mezclas, la "mayoría con soluciones de glucosa".

Algo que, como ha recalcado UPA-UCE Extremadura, se traduce en un "panorama desolador" para el sector apícola extremeño y español. "Teniendo en cuenta que los precios de las mieles, tanto milflores como monoflorales, son los más bajos de los últimos años, y que se comercializan mieles con mezclas, los productores que apostamos por la calidad terminamos asfixiados", ha rematado Pino.

De esta forma, UPA-UCE Extremadura ha insistido en la necesidad de que exista "mayor control" y que le se exijan las mismas condiciones sanitarias a las mieles españolas e importadas.

Así, dicha organización agraria seguirá trabajando para conseguir un "etiquetado claro", así como también mejorar la relación productor-industria a través de la Ley de la Cadena Alimentaria.