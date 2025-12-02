Aprobado el Plan Forestal de Extremadura con 198 medidas y un presupuesto de más de 364 millones de euros

Reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se establece el Plan Forestal de Extremadura, que contiene 198 medidas y un presupuesto de más 364 millones de euros.

Este plan es el documento estratégico que define la política de la comunidad autónoma en esta materia e incluye sus objetivos, líneas de actuación y presupuesto a largo plazo para alcanzar los retos y oportunidades que se presentan para el sector forestal extremeño.

El plan se articula en torno a cinco ejes estratégicos de intervención que son la conservación y mejora de la biodiversidad y uso sostenible de los ecosistemas forestales; la prevención y su adaptación ante riesgos naturales o antrópicos; el fomento de la bioeconomía forestal; la ampliación y divulgación del conocimiento y cultura forestal y el desarrollo del modelo de gobernanza forestal.

Estos ejes contemplan 22 líneas de acción y 198 medidas de carácter normativo, administrativo y operativo, que serán evaluadas periódicamente mediante mecanismos e indicadores cualitativos o cuantitativos para valorar su grado de ejecución o cumplimiento.

El plan forestal extremeño se proyecta a medio y largo plazo con fines de sostenibilidad ambiental ante las previsiones de cambio climático, transición energética y ecológica, y con propósito de un desarrollo socioeconómico sostenible del medio rural ante el reto demográfico de su despoblamiento.

En principio, la vigencia operativa del Plan Forestal de Extremadura será al menos de 10 años, estructurada en dos periodos quinquenales para los que se contemplan una previsión presupuestaria de 364.243.835 euros y posibles fuentes de financiación para su desarrollo, en función de las previsiones de fondos propios regionales, estatales y comunitarios.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha detallado que con la aprobación de este Plan Forestal se salda una "deuda histórica" con los montes de la región.

"El Plan Forestal de Extremadura recoge 198 medidas que tienen un doble objetivo. Por un lado, el de proteger nuestros montes del fuego y, por otro, fomentar su potencial económico y, junto a esto también tiene un objetivo de fondo, el de frenar, el de combatir la emergencia demográfica, la despoblación rural que compromete el futuro de muchos de nuestros pueblos", ha dicho.

(Más información en Europa Press)